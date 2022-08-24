Прем’єра дня: 6 цікавих фактів про "Снайпера", який відсьогодні в кінотеатрах України

Прем’єра воєнної драми "Снайпер. Білий ворон" відбулася сьогодні, прямо в День Незалежності України. Редакція розповість 6 цікавих фактів про цей фільм, який нікого не залишить байдужим.

Як повідомили 24 каналу у пресслужбі фільму, стрічка заснована на історії реальної людини, яка залишила позаду пацифістські установки та виступила на захисті своєї землі. Прокат "Снайпера. Білого Ворона" триватиме до 31 серпня 2022 року.

Читайте також Знакові фільми, міжнародне визнання, тематика 90-х: чим вражає українське кіно Доби Незалежності

"Снайпер. Білий Ворон" — на великих екранах з 24 серпня

Ідея створення фільму

Режисером картини став Мар’ян Бушан, який, натрапивши на історію реального бійця з добробату Миколи, почав роботу над сценарієм. З часом біографічна стрічка перетворилася на воєнний екшн.

Акторський склад

До участі в зйомках творці залучили справжніх військових. Так, у кадрі з’являються бійці Національної гвардії України, а також бійці зони АТО, що мали реальний бойовий досвід. Для більш реалістичного відтворення військових сцен режисера консультував інструктор зі снайпінгу, а актори, виконавці головних ролей, проходили військовий вишкіл, зокрема — вчилися снайпінгу.

Де відбуваються події у картині та локації зйомок

Близько 80 % зйомок — натурні. Події фільму відбуваються на Донбасі, проте у знімальної команди була відсутня можливість проводити зйомки на Донеччині, тому фільмували на Київщині. Наприклад, розбомблену школу знімали в київській психіатричній лікарні на Кирилівській, а "Хімзавод" — на київській фанерній фабриці. Режисер ретельно підходив до вибору локації для зйомок кожної сцени фільму, тож знімальна команда встигла об’їхати майже всю Київську область у пошуках потрібного місця.

Атмосфера на знімальному майданчику

Для відтворення перших сцен фільму "нору", яка слугувала житлом для сім’ї Вороненків, відтворили до найменших деталей, масштабувавши у розмірах так, аби в ній було зручно відзняти заплановані сцени. Для того, аби відчути атмосферу та ще більше вжитися в роль, актор Павло Алдошин навіть залишився там на ночівлю.

Попри те, що за жанром фільм є воєнним екшном, бойовий постріл було здійснено лише один раз — під час фільмування однієї зі сцен за участі Олега Драча. Піротехнікам не вдалося розхолостити патрон до гвинтівки російського снайпера, якого грав актор, тож довелося вдаватися на хитрощі. Для відтворення сцени військові ретельно оглянули місцевість та мінімізували усі ризики.

"Не відступати і не здаватись" – саундтрек до фільму

Саундтреком до фільму стала композиція гурту СКАЙ — "Не відступати і не здаватись", яка дуже точно передає стан головного героя фільму та його прагнення до відновлення справедливості через помилки та перешкоди. Крім того, у фільмі звучать ще дві самостійні композиції: одна з них — авторства Миколи Вороніна (прототип головного героя) та Павла Алдошина, обидві у виконанні останнього.

Казуси на зйомках

Навіть під час зйомок військового кіно не обійшлося без казусів. Так, під час однієї з нічних змін один із бум-операторів звалився в окоп через велику кількість кінодиму (обійшлося без травм). А під час останньої зміни для виконання пісні головним актором під гітару, виявилося, що її привезли без струн — довелося терміново відправляти "робочий" реквізит на таксі. Під час зйомок почалася нереальна злива, тож коли інструмент був на місці пригода продовжилася — постійно вимикалися світлові прилади й потрібно було чекати поки їх просушать.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться трейлер картини