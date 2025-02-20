Того дня країна втратила своїх найкращих синів та дочок, а загалом 107 героїв, які віддали своє життя за майбутнє України, увійшли в історію як Герої Небесної Сотні. Ми зібрали для вас список фільмів про Героїв Небесної Сотні, які мають побачити всі українці.

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"Жінки Майдану (Жіночі обличчя революції)"

Це документальний фільм, знятий в Україні у 2014 році, який відображає надзвичайно важливі та емоційні моменти з історії країни під час Революції Гідності. Стрічка розкриває життя українських жінок на тлі найбільш драматичних подій новітньої історії України. Героїнями фільму стали матері героїв Небесної Сотні, активістки та волонтерки, які в ті важкі часи стали надзвичайно важливими рушіями змін.

"Жінки Майдану": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм не лише документує складні моменти, але і є свідченням того, як жінки стали частиною боротьби за Україну, не менш важливою, ніж чоловіки на передовій. Через їхні очі ми бачимо справжній дух Революції Гідності – боротьбу за свободу, за гідність, за краще майбутнє.

"Небесна сотня: шість років потому"

Сьогодні багато людей не знають ані прізвищ героїв Небесної Сотні, ані навіть значення цієї дати – 20 лютого. Але саме цього дня, у 2014 році, відбулося одне з найбільш трагічних і значущих протистоянь на Майдані, коли загинули десятки українців, які боролися за свободу та гідність. Цей фільм стає важливим нагадуванням для кожного, хто забув або не знає про події шість років тому, що змінили хід історії України. У картині розповідається не тільки про ті драматичні події, але й про те, що сталося з родинами загиблих героїв Небесної Сотні після того, як їхні сини, брати й чоловіки загинули.

Творці фільму поспілкувалися з двома родинами загиблих героїв – киянами Кульчицькими та Чаплинськими, які зараз живуть в Обухові. Їхні історії є свідченням того, як змінюється життя тих, хто пережив найбільшу втрату. Це не лише особисті драми, а й важка боротьба за те, щоб пам'ять про героїв не згасла. Вони відкривають глядачеві свої переживання, розповідають про життя після трагедії, про те, як їхні родини намагаються знайти сили продовжувати жити й боротися за правду.

Фільм також використовує кінохроніку подій Майдану, що допомагає відновити картину тих важких днів. Глядачі побачать ретроспективу новин, які в ті часи транслювалися в ефірі, і як змінювався настрій людей, які стояли на Майдані, борючись за свободу та демократичні зміни.

"Майдан. Шість літер нашої свободи"

Це документальний фільм, який складається з шести глав, де кожна літера слова "Майдан" стає назвою відповідної частини стрічки. Кожна з цих літер символізує важливу тему, що безпосередньо стосується подій Революції Гідності. Це також відображення спогадів людей, які стали частиною цієї історії та поділилися своїми переживаннями.

Фільм об'єднує спогади п'яти різних осіб, кожен із яких має свою унікальну історію і свій погляд на Майдан. Це історії, які допомагають зрозуміти масштаб і значення подій, що змінили країну.

"Майдан. Шість літер нашої свободи": дивіться фільм онлайн

Серед героїв фільму – мати загиблого на Майдані Романа Гурика, яка розповідає про свою втрату та біль, кореспондент "Радіо Свобода" Андрій Дубчак, який був свідком багатьох важливих моментів на Майдані, художник Олексій Сай, що через мистецтво намагався передати дух протесту, правозахисниця Саша Матвійчук, яка активно допомагала постраждалим і боролася за права людини, а також колишній міліціонер, а нині регіональний представник Уповноваженого з прав людини ВРУ в Рівненській області Андрій Преподобний.