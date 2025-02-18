Пропонуємо сюжети, де слідство ведуть дуже яскраві особистості! Від харизматичного шеф-кухаря, який вміє "зчитувати" злочини через їжу, до детективки, що працює із черницею, здатною розгадати найзаплутаніші містичні загадки – ці та інші небанальні тандеми перевершать усі очікування!

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"Детектив-гурман"

Загадковий серіал, присвячений загадковим вбивствам, таємницям і світу п'ятизіркових ресторанів. Знаменитий кулінарний консультант Генрі Росс, харизматичний знавець гастрономічної індустрії Сан-Франциско, стає свідком приголомшливого вбивства, що відбулося в елітному ресторані, власником якого є друг Генрі.

"Детектив-гурман": дивіться онлайн трейлер серіалу

Щоб знайти винного, головний герой допомагає рішучій слідчій Меґгі Прайс, розкриваючи таємниці високої кухні. Разом вони заглиблюються у світ найкращих шеф-кухарів міста, щоб викрити злочинця. А потім виявляється, що ці двоє – доволі потужна детективна парочка, що розплутає будь-який злочин!

"Розтин покаже" 4 сезон

На екрани повертається улюблений детективний серіал "Розтин покаже"! У прем'єрному 4-му сезоні злочини розкриватиме добре відома пара – талановита судмедекспертка Яна Гончар (Ольга Гришина) та досвідчений оперативник Олег Гончар (Артемій Єгоров).

У центрі інтриг цього разу опиниться саме судово-медичне бюро. Невідомі впливові сили спробують зруйнувати відділок та його працівників. Чи зможуть наші герої не лише впоратися з новими загрозами, а й знайти таємного злочинця? І як розвиватимуться стосунки головної пари – Яни й Олега?

"Розтин покаже": дивіться онлайн трейлер фільму

Кожна серія – новий злочин, а також на глядачів чекають нові історії й нові персонажі, одного з яких зіграв відомий актор Сергій Стрельников. Прем'єра 4 сезону "Розтин покаже" з 10 березня на каналі ICTV2.

"Гротеск"

Сюжет розгортається навколо серії моторошних злочинів, які приголомшили американську спільноту. Детективка Лоїс Трайон береться за розслідування, але несподівано її напарницею стає сестра Меган – чорниця, загадкова жінка з непростим минулим. Дуже скоро Лоїс і сестра Меган доходять висновку, що скоєні злочини дивним чином пов’язані з ними і їхнім життям.

"Гротеск": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цей проєкт має як детективну, так і містичну складову, а його творцем став Раян Мерфі, відомий за антологією "Американська історія жахів".

"Касл"

Цей захопливий детективний серіал майстерно поєднує напружені розслідування, гумор і романтику. У центрі сюжету – Річард Касл (Нейтан Філліон), успішний автор детективних романів, який опиняється в глухому творчому куті. Його життя перевертається, коли серійний вбивця починає відтворювати злочини, описані у книгах Касла.

"Касл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Після допиту в поліції Річард знайомиться з детективкою Кейт Бекетт, яка відома своєю гострою інтуїцією, рішучістю і вмінням мислити, як злочинець. Касл отримує дозвіл працювати з командою Бекетт, щоб черпати ідеї для своїх романів і допомагати у розслідуванні складних справ. А сама Кейт стає прототипом героїні його нової серії книг. З часом між Річардом і Кейт виникає взаємна симпатія, яка поступово переростає у щось більше, додаючи серіалу романтичні ноти.

"Страйк"

Цей британський детективний серіал створений за мотивами серії романів Джоан Роулінг, які вона видала під псевдонимом Роберт Ґалбрейт.

У центрі сюжету – історія Корморана Страйка, ветерана війни, який після важкої травми й втрати ноги відкриває приватне детективне агентство у Лондоні. Страйк, роль якого виконує Том Берк, береться за найскладніші справи, які інші вважають безнадійними. Тимчасово він наймає секретаркою Робін Еллакотт, яку зіграла Голлідей Грейнджер, і розумна кмітлива дівчина швидко стає незамінною партнеркою Страйка. Їхня взаємодія дуже напружує нареченого Робін, адже він бачить у Страйку потенційного суперника.

Серіал захоплює атмосферою, тонким аналізом людських мотивів, складними розслідуваннями й харизматичними героями.