5 мультфільмів для святкового настрою в День святого Миколая

Святий Миколай нарешті завітав до усіх чемних дітлахів зі заслуженими подарунками. Редакція Кіно 24 в цей день, 19 грудня, підготувала добірку гарних мультфільмів, які допоможуть вам відчути святковий настрій.

Святкові мультфільми точно піднімуть настрій діткам, як і улюблена книга про Святого Миколая чи Санту. Сідайте зручніше, беріть малюка біля себе і вирушайте у яскраву подорож разом з героями мультфільмів!

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Найкращі мультфільми для дітей в День святого Миколая

Бебі Бос: Різдвяний бонус

Рік виходу: 2022

Сюжет: Бебі Бос випадково міняється місцями з одним з ельфів Санти й опиняється на Північному полюсі. Після цього Святвечір обертається справжньою несподіванкою.

"Бебі Бос: Різдвяний бонус": дивіться трейлер

Скрудж: Різдвяна пісня

Рік виходу: 2022



Сюжет: У морозний Святвечір егоїстичний скнара Ебенізер Скрудж має одну ніч, щоб зустрітися зі своїм минулим і змінити майбутнє, доки ще є час.

"Скрудж: Різдвяна пісня": дивіться трейлер

Клаус

Рік виходу: 2019

Сюжет: Коли егоїстичний і лінивий син багатого магната Джеспер провалює навчання в поштовій академії, заслужено стаючи найгіршим студентом, батько хлопця відправляє його на перевиховання на віддалений острів за полярним колом. Щоб повернутися додому і користуватися благами батьківського достатку, Джесперу доведеться надіслати шість тисяч листів.

"Клаус": дивіться трейлер онлайн

Вартові легенд

Рік виходу: 2012

Сюжет: Це повнометражний мультфільм-казка, створений за книгою письменника Вільяма Джойса. Герої цієї історії, Санта-Клаус, Великодній кролик, Зубна фея та Пісочний чоловік, дружать з дитинства, а тепер вони є однією дружною командою, яка охороняє сни малюків. Все йшло чудово, поки на горизонті не з'явився злий дух. Йому зовсім не до вподоби те, що діти дуже багато мріють, і в плани лиходія входить замінити дитячі фантазії нічними кошмарами.

"Вартові легенд": дивіться трейлер онлайн

Секретна служба Санта-Клауса

Рік виходу: 2011

Сюжет: Мультфільм покаже маленьким глядачам світ захопливих пригод Санта-Клауса та його молодшого сина Артура, а зокрема те, як маленька чемна дівчинка залишилася без подарунка на Різдво. Хоробрий хлопчик вирішується на небезпечні пригоди заради справедливості.

"Секретна служба Санта Клауса": дивіться трейлер онлайн