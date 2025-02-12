3 неймовірні романтичні серіали, які повернуть віру у справжнє кохання

Романтика – вічна тема, яка існує ще довше, ніж сам кінематограф. Чимало фільмів розповідають про кохання: це класичні історії або ж оповіді про розбите серце чи навіть заборонену любов. У багатьох романтичних фільмах показують, що кохання може надавати крила, але й також може завдавати болю і розчаровувати.

Іноді люди відмовляються від стосунків та бояться закохуватися, бо перестають вірити в любов та романтику. Напередодні Дня святого Валентина 24 Канал підготував добірку серіалів, які зможуть відновити віру у справжнє кохання.

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"Нормальні люди"

Роки виходу: 2020

Кількість епізодів: 12 серій

Драматичний серіал створений за мотивами однойменного роману Саллі Руні. Він розповідає про стосунки між Мар'янн і Коннеллом, випадкова розмова яких змінює їхні життя.

Цей серіал є гарним вибором для тих, хто хоче знову повірити в любов. Він не боїться реалістично зображати всі аспекти стосунків, тому тут бувають і сумні моменти. Однак це чесна історія про кохання.

"Нормальні люди": дивіться трейлер онлайн

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

Роки виходу: 2023

Кількість епізодів: 6 серій

Події відбуваються в альтернативній Великій Британії, де починають встановлювати расову рівність. Майбутня королева Британії Шарлотта приїжджає у Лондон, щоб вийти заміж за Георга III.

Шлюб королеви Шарлотти та короля Георга був за розрахунком. Однак їхні стосунки змогли перерости у щось більше на глибше – кохання, якому вдалося побороти різноманітні труднощі. Зокрема й проблеми з психологічним здоров'ям короля. Шарлотта ніколи не переставала боротися за Георга, ставши королевою його серця.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться трейлер онлайн

"Чужоземка"

Роки виходу: 2014 – дотепер

Кількість епізодів: 7 сезонів, 91 серія

У центрі подій серіалу – Клер Рендал, яка була медсестрою у часи Другої світової війни. Під час відпочинку зі своїм чоловіком у Шотландії Клер раптово з 1945 потрапляє у 1743 рік, де назріває громадянська війна. Тепер їй доводиться вчитися жити за новими правилами.

У цьому серіалі показують історію кохання через століття. Тут багато інтимних сцен, неймовірної хімії між головними героями та красиві пейзажі на додачу.

"Чужоземка": дивіться трейлер онлайн