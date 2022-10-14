Війна вчить усіх нас цінувати гідність, свободу та життя, як ніколи до цього. Але також війна – це завжди ризик і страх. Ми обрали найважливіші фільми, які зобразять емоції героїв та їхні почуття, покажуть найважчі дні, як от: "Додому", "Зошит війни" чи "Іловайськ". Однак, наші захисники та захисниці – ті ж українці, яким гумор і сміх допомагає у всьому, як показали у стрічці "Наші котики". А про майбутню перемогу у війні з Росією ми побачимо у драматичному фільмі "Атлантида".

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Кіборги

Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв

Повнометражний художній фільм про бої в Донецькому аеропорті під час збройного конфлікту на Донбасі. Кінострічка розповідає історію одного двотижневого бойового чергування у вересні 2014 року. Група українських військових вперше приїжджає у пошкоджену бойовими діями будівлю старого терміналу Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва.

На екрані – 6 бійців. Усі вони різного віку і характеру. Є добровольці та контрактними. Навколо них руїни – це те, що залишилось від Донецького аеропорту. І аби ворог не пішов далі – вони готові боронити насмерть те, що залишилося від летовища.

За їх незламність супротивники назвали їх "Кіборгами". У однойменному фільмі розповідається про два тижні найзапекліших боїв у ДАПі. За вигаданими героями криються справжні історії захисників летовища.

"Кіборги" 2017: дивіться трейлер

Атлантида

Режисер: Валентин Васянович

Зйомки фільму відбувалися з січня по березень 2018 року в Маріуполі. У драматичній стрічці розповідається про майбутню перемогу у війні з Росією. Головні ролі виконали ветерани російсько-української війни, серед яких логіст фонду "Вернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

2025-й рік. Минулого року Україна перемогла у війні з Росією. Окуповані території повернені, але Донбас визнаний непридатним для проживання. Ті, хто залишився тут, долають наслідки екологічної й гуманітарної кризи. На тлі спустошення народжується нове кохання,

– йдеться в описі до фільму.

"Атлантида" стала першим українським фільмом, який здобув призове місце на Венеційському кінофестивалі. В Україні прем'єра стрічки запланована на 5 листопада.

"Атлантида" 2019: дивіться трейлер

Наші котики

Режисер: Володимир Тихий

Кіно про українських добровольців, які пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Без пафосу, зате з гумором. Стрічка "Наші котики" вийшли на великі екрани 30 січня 2020 року. Це новий жанр для українського кінематографа – неполіткоректна патріотична комедія. Кіно про українських добровольців, які пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Події фільму розгортаються на фронті у 2014 році. Серед продюсерів – колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун.

Успіх неполіткоректної комедії надихнув творців на продовження – нещодавно був представлений перший тизер фільму "Наші котики 2", або "Таємниця жіночого монастиря".

"Наші котики" 2020: дивіться трейлер

Іловайськ

Режисер: Іван Тимченко

Перший український повнометражний художній фільм про бої за Іловайськ під час війни на Донбасі, який відверто розповідає про жах "зеленого коридору".

Фільм режисера Івана Тимченка заснований на реальних подіях. Він чесно розповідає про кривавий серпень 2014-го, коли російські бойовики підло атакували воїнів АТО під Іловайськом на Донбасі. Українці потрапили в нищівне оточення. 29 серпня під час виходу "зеленим коридором" загинули 129 осіб. За останніми даними, загальні втрати українських сил у цих боях можуть сягати 420 бійців.

Над сценарієм першого українського екшну про Іловайську трагедію понад два роки працював журналіст і письменник Михайло Бриних. Він створював його на основі численних матеріалів в пресі та реальних історій добровольців, які брали участь в операції зі звільнення Іловайська.



"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" 2019: дивіться трейлер

Погані дороги

Режисер: Наталка Ворожбит

Фільм зображує те, як людина в екстремальних умовах здатна проявити свої характер та здібності; це авторська рефлексія на десятки інтерв'ю та свідчення людей на Донбасі.

На Міжнародному тижні кінокритиків, що проходить у межах Венеційського кінофестивалю, у 2020 році відбулася прем’єра стрічки. Фільм визнали найкращим у категорії "Найбільш інноваційний фільм".

У центрі історії – життя українських військових та мирних жителів Донбасу, що перебувають по різні сторони лінії розмежування. Наталка Ворожбит писала сценарій, спираючись на реальні історії, зібрані на Сході України. Вона вперше виступила як режисер стрічки, адже до цього вона була сценаристом таких відомих фільмів як "Кіборги" та "Дике поле".

"Погані дороги" 2020: дивіться трейлер

Позивний "Бандерас"

Фільм художній, але видається документальним. Він "живий" і від того цінний для історії артефакт. А все чому? Бо в основі – бойові щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО 93-ї бригади. Сценарій за свідченнями бійців написали Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. За цією історію також створили й однойменну книгу

"Позивний "Бандерас" 2018: дивіться трейлер

Зошит війни

Режисер: Роман Любий

Режисер Роман Любий вирішив зробити повнометражний документальний фільм, який повністю змонтовано з відео, які знімали бійці АТО на свої телефони та екшн-камери. Герої у фільмі не мають імен, не знають назв ні міст, ні селищ. Стрічка зосереджується на тому, щоби передати стан та відчуття війни. Всього у фільмі 18 співавторів. Деякі з них загинули, хтось побажав залишитися анонімним. 13 жовтня відбулася онлайн-прем'єра фільму на платформі Takflix.

"Зошит війни" 2021: дивіться трейлер

Додому

Режисер: Наріман Алієв

Сентиментальна історія про те, як везуть тіло сина, загиблого в АТО, в анексований Крим, щоб поховати його за всіма мусульманськими традиціями. Фільм буде цікавий тим, хто втратив зв’язок з ріднею через війну і тим, кого така ситуація тривожить до самого серця. У центрі історії – кримськотатарська сім’я, яка розділилася після анексії українського півострова.

В Україні високо оцінили роботу Нарімана Алієва: стрічка стала володарем гран-прі Одеського кінофестивалю.

"Додому" 2019: дивіться трейлер

Явних проявів немає

Режисерка: Аліна Горлова

Документальний фільм зображає історію жінки-майора, яка повертається з зони бойових дій на Сході України. Розмовляючи з психологами, борючись із посттравматичним стресовим розладом та панічними атаками, вона намагається повернутися до не те щоб спокійного, але попереднього нормального життя. Стрічка здобула перемогу в національному конкурсі DocudaysUA, а також отримала спеціальну відзнаку кінофестивалю DOK Leipzig в Німеччині. Раніше її можна було побачити на фестивалях або спецпоказах, а до Дня захисника фільм вийшов на платформі Takflix.

"Явних проявів немає" 2018: дивіться трейлер

Черкаси

Режисер: Тимур Ященко

Сценарій фільму знятий за мотивами реальних подій березня 2014 року, зокрема анексії Криму Росією. Картина розповідає про українського тральщика, який єдиним із дев’яти військових кораблів відмовився здаватися та спускати державний прапор, і три тижні чинив опір російським військовим.

"Черкаси" 2019: дивіться трейлер