"Ми стоїмо з гідністю та вірою": Ада Роговцева привітала українців зі святами

Українська актриса театру та кіно Ада Роговцева наголосила, що 14 жовтня – День козацтва, День створення УПА, День захисників та захисниць Батьківщини та Покрови Пресвятої Богородиці. Вона привітала усіх українців зі святами.

Актриса впевнена, що Україна переможе. У свої 85 років вона продовжує волонтерити та допомагати нашій армії. А для ворогів, за словами Роговцевої, "розплата буде страшною і не для одного покоління".

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Ада Роговцева привітала українців зі святами

"Будемо вірити, що Божа Матір захистить нас. Так страшно зараз у містах, страшно на фронті!, – зазначила актриса.

Але ж ми стоїмо з гідністю та вірою! Я горда, що живу в Україні серед таких людей, таких незламних, таких люблячих, таких справжніх. Зі святами, дорогий народе!,

– йдеться у привітанні від Ади Роговцевої.

Ада Роговцева привітала українців з 14 жовтня: дивіться відео онлайн

Українці подякували Аді Роговцевій за привітання, і в коментарях висловили свої думки:

"Дякуємо Вам за незламність і силу духу, за людяність і любов. Зі святом! Нехай Матінка Божа береже вас і всю вашу родину";

"Уклін Вам за громадянську позицію і підтримку! Ваш приклад надихає на добрі справи!";

"Прекрасна і неповторна наша Ада Миколаївна, Ви надихаєте і даєте силу жити!";

"Дякую Вам за все, що Ви робите для захисників Вітчизни та для України!".

З сьогоднішнім днем захисників та захисниць привітали чимало знаменитостей, серед яких актори та актриси. Олег Сенцов, який зараз перебуває на півдні, привітав своїх побратимів: "Зі святом усіх, хто боронить нашу землю від ворога!". Сьогодні українці вітають не лише воїнів, а й тих, хто щоденно в тилу наближає нашу перемогу – волонтерів, медиків, рятувальників – усіх, хто захищає і допомагати боротися з ворогом.