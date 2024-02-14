7 фільмів, щоб провести День закоханих по-особливому

Якщо цього року вирішили відсвяткувати День Валентина вдома – організуйте затишний кіновечір. Смачна вечеря та романтичний фільм точно сподобаються вашій коханій людині.

Спеціально до Дня закоханих Кіно 24 підготувало добірку стрічок, серед яких точно знайдете ту, яка сподобається. Тож готуйте смаколики, влаштовуйтеся зручніше і насолоджуйтеся переглядом!

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"Ідеальний чоловік", 2005

Жанр: комедія

Щоб підбадьорити свою самотню маму, дівчинка вигадує їй таємного шанувальника й просить привабливого дядька своєї подруги зіграти цю роль.

"Ідеальний чоловік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поцілунок на щастя", 2006

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Жанр: комедія

Головна героїня – молода піарниця, який завжди й у всьому щастить. Одного разу на маскараді вона цілує незнайомця та обмінюється з ним долею. Так дівчина стає магнітом для невдач.

"Поцілунок на щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гола правда", 2009

Жанр: комедія

Самотня продюсерка новин використовує пораду, яку почула від нестерпного колеги. Неочікувано для неї, ці настанови справді можуть допомогти знайти справжнє кохання.

"Гола правда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пастка для босів", 2018

Жанр: комедія

Гарпер працює помічником редактора спортивного журналу, а Чарлі – венчурного інвестора. Вони працюють в одному офісі, де вирішують звести своїх босів. Сюжет трохи банальний та передбачуваний – у фіналі буде дві романтичні пари, однак це легка та приємна стрічка для вечірнього перегляду.

"Пастка для босів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Новизна", 2017

Жанр: мелодрама

Мартін і Габі – сучасні молоді жителі Лос-Анджелеса. Вони знайомляться в застосунку пошуків партнера для сексу, плануючи провести разом лише одну ніч. Однак доля усміхається їм і обоє закохуються.

"Новизна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Малкольм і Марі", 2021

Жанр: драма

Якщо шукаєте для перегляду відверту стрічку, то це саме те, що вам потрібно. Це драма про складні стосунки успішного режисера з акторкою. Події відбуваються однієї яскравої ночі після того, як пара повертається з чергової прем'єри.

"Малкольм і Марі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Це кохання", 2022

Жанр: мелодрама

Стосунки й кар'єра Софії руйнуються в один день. Вона починає все спочатку та знайомиться з привабливим іспанським шеф-кухарем. Можливо, їй бракувало саме цього…

"Це кохання": дивіться онлайн трейлер фільму