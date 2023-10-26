Головний герой "Гаррі Поттера" стане продюсером: Деніел Редкліфф зніме фільм про свого дублера

Британський актор Деніел Редкліфф зіграв роль славнозвісного Гаррі Поттера. Актор мав свого дублера Девіда Голмса, якого паралізувало після нещасного випадку на знімальному майданчику фільму. А тепер Редкліфф стане продюсером фільму про Голмса.

Стрічка називатиметься "Девід Голмс: Хлопчик, що вижив". Які стосунки після зйомок "Гаррі Поттера" в актора з дублером та про що буде новий фільм – дізнавайтесь далі.

Цікаво 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися

Про що буде фільм "Девід Голмс: Хлопчик, що вижив"

Фільм "Девід Голмс: Хлопчик, що вижив" вийде на каналі HBO 15 листопада та одночасно буде доступний для онлайн-перегляду на сервісі Max. Назва стрічки нагадує шанувальникам про книги та фільми про юного чарівника, оскільки в магічному світі саме Гаррі Поттера називали хлопчиком, що вижив.

У документальному фільмі використовуватимуть особисті кадри Девіда, зняті за останні 10 років, матеріали, що розкриваються з-за лаштунків знімання фільмів про Гаррі Поттера, відображають сцени його сучасного життя, а також інтерв'ю з Деніелом Редкліффом, його друзями, родиною та колегами.

"Це історія дорослішання каскадера Девіда Голмса, талановитого підлітка-гімнаста з Ессексу, Англія, якого обрали бути дублером Деніела Редкліффа для першого фільму про Гаррі Поттера, коли Деніелу було лише 11 років", – відомо з HBO.

Фільм також буде про труднощі, процес дорослішання і формування особистостей. Адже сила духу Девіда надихала Редкліффа та усіх близьких, які допомагали Голмсу після травми

Які стосунки у Деніела Редкліффа і Девіда Голмса

Деніел Редкліфф і Девід Голмс були дуже близькими протягом 10 років в кадрі разом, так і поза камерами. Відомо, що з першого фільму, Девід виконував трюки на знімальному майданчику замість молодого актора Деніела Редкліффа, який і є тим самим Гаррі Поттером. Актор також зіграв роль Едріана Пьюсі у фільмах "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) та "Гаррі Поттер і потаємна кімната" (2002).



"Гаррі Поттер і Таємна кімната" / Kinomania Film Distribution

Кар'єру Голмса обірвав трагічний нещасний випадок на зніманнях фільму "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1", через вибух, який був частиною одного з трюків, він отримав серйозну травму – зламав шию, що призвело до паралічу нижньої половини його тіла.