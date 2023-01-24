Денисенко, Пивоваров, Притула: українські зірки в найдорожчому українському мультфільмі "Мавка"

Студія Animagrad (FILM.UA Group) розсекретила повний зірковий склад акторів дубляжу мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Серед них — Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, учасники етногурту "ДахаБраха" та Сергій Притула, який завершив свою кар‘єру шоумена участю у проєкті "Мавка".

Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" покажуть в кінотеатрах України 2 березня 2023 року. Стрічка об’єднала навколо себе відомих українських акторів, співаків, музикантів, культурних діячів та телеведучих. Про це 24 каналу розповіла пресслужба мультфільму.

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Українські зірки у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня"

У спеціальному відео глядачі зможуть побачити та почути потужний зірковий склад, а також анімаційних героїв зі Світу Людей та Світу Лісу, яких вони озвучили. Головна героїня Мавка заговорить голосом тендітної Наталки Денисенко, акторки театру, кіно та дубляжу.

Рухи та пластику Берегині Лісу подарувала прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар, а співачка Христина Соловій виконала у мультфільмі дві Мавчині пісні. Це унікальний досвід, коли до створення анімаційної героїні були залучені одразу три зіркові особистості.

Телеведучий у минулому, а нині засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула подарував свій голос манірному Фролу, стилісту Килини. Озвучування відбулось ще до початку повномасштабної війни. Участь в проєкті "Мавка" стала останньою роботою Сергія у розважальній сфері, цим він завершив свою кар’єру актора і шоумена. "Хоч образ Фрола зовсім не схожий на образ Сергія, він швидко увійшов у роль, імпровізував та вигадував жарти для свого героя прямо в студії звукозапису", – говорять у пресслужбі фільму.

Фрола навряд чи можна назвати позитивним героєм, але я якраз таких і люблю. Бо позитивні персонажі завжди прісні. А тут можна погратись із характером. Плюс, він змінюється протягом мультфільму. Десь він підлий, десь — мужній, а десь — зовсім не той, за кого себе видає. Щасливий завершити свою акторську кар’єру саме з Фролом,

— говорить Сергій Притула.



Сергій Притула в мультфільмі "Мавка. Лісова пісня" / Фото пресслужби

Музикант Олег Скрипка дублював Повелителя Небуття, одного з чотирьох Вищих Духів Природи — Того, Що у Скелі Сидить. А народна артистка України й акторка Наталія Сумська втілила роль Знахарки, мудрої цілительки.

Актор Назар Задніпровський подарував свій голос поважному Старійшині Лісу — Лісовику. Лукашів Дядько Лев заговорив голосом музиканта Олега Фагота Михайлюти. Телеведуча Катерина Осадча отримала унікальну нагоду дублювати відразу декількох героїнь — українських жінок різного віку: "Для цього їй довелось змінювати тембр голосу, зважаючи на те, яку саме героїню вона озвучуватиме".

Ніна Матвієнко, співачка та народна артистка України, розповість передісторію, з якої розпочинається мультфільм "Мавка. Лісова пісня".

Голоси українських зірок у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня": дивіться ролик

Крім цього, як зазначили у пресслужбі фільму, до процесу дублювання також долучились учасники етногурту "ДахаБраха" — Ніна Гаренецька, Марко Галаневич, Олена Цибульська та Ірина Коваленко. Вони стали прообразами для героїв стрічки й "зіграли" самих себе — музикантів, друзів Лукаша, які надихнули його слухати себе та йти до своєї мрії попри все.

Також гурт створив саундтреки до мультфільму — адаптацію народної пісні "Кроковеє колесо", що вже впізнають і люблять прихильники по всьому світу, та автентичну українську "Веснянку", якою анімаційні персонажі зустрічають весну. Також у мультфільмі пролунає пісня з народної творчості "Шо з-под дуба" у виконанні бенду.

Саундтрек-веснянка у виконанні етногурту "ДахаБраха": дивіться відео

Відомо також, що співак Артем Пивоваров дублював Лукаша, акторка й шоувумен Олена Кравець — лиходійницю Килину, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна втілила Русалку Водяницю, а співак Михайло Хома (DZIDZIO) — Шумника Гука. Крім цього, глядачі почують спів Марічки Квітки, переможниці шоу "Голос країни-12", артистки, етнографині, фольклористки та директорки колишнього Українського Інституту Історії Моди, експерти якого допомагали команді "Мавки" розробити традиційне вбрання для персонажів стрічки. У мультфільмі творці використали автентичну народну пісню "Гарная" у виконанні співачки, що є саундтреком іншого знакового циклу "Спадок", присвяченого українській культурі.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн