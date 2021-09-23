Денієл Крейґ засуджує роль Джеймса Бонда у виконанні жінки

Денієл Крейґ думає, що жінки не мають грати роль Джейма Бонда. Про це він сказав у інтерв’ю Radio Times. Як обгрунтував свою думку актор – читайте нижче.

Розмови щодо репрезентації і зміни статі майбутньої шпигунського персонажа ведуться роками, і багато фанати припускають, що культову роль може взяти на себе жінка.

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Однак, ця ідея також викликала негативну реакцію критиків, які, або говорять, що це надасть персонажу ведмежу послугу, або, що є кращі способи поліпшити зображення на екрані.

У розмові з Radio Times Крейг висловив власну думку, що "просто повинні бути кращі ролі для жінок і темношкірих акторів". Він запитав: "Чому жінка повинна грати Джеймса Бонда, якщо повинна бути роль не гірше Джеймса Бонда, але тільки для жінки?".

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Як інші знаменитості коментують цю ситуацію

У інтерв'ю Variety у 2020 році продюсер франшизи Барбара Брокколі сказала: "Джеймс Бонд може бути будь-якого кольору шкіри, але він чоловік". Вонна вважає, що краще створювати нових персонажів для жінок, аніж змушувати грати роль, написану для чоловіка"

Ми повинні створювати сильних жіночих персонажів,

– продовжила вона.

У 2017 році Геллі Беррітакож сказала Entertainment Tonight, що "серіал просочений історією... ну, знаєте, розповідями Яна Флемінга. Я не думаю, що ти зможеш перетворити Бонда на жінку";

Розмовляючи з The Guardian Лінч спростувала інформацію про те, що вона може зайняти місце Бонда у майбутніх частинах. На питання "Хто має грати Бонда?", Лінч відповіла: "Ми живемо у часі, коли індустрія не дає аудиторії те, що вона хоче".

"Що стосується Бонда, це може бути чоловік або жінка. Вони могли бути білими, чорними, азіатами, змішаної расою. Вони могли бути молодими або старими. Зрештою, навіть якщо дворічна дитина гратиме Бонда, всі прибіжать в кінотеатр подивитися, що ж він робитиме, чи не так?", – доповнює вона.

"007: Не час помирати": що відомо про фільм

Джеймс Бонд намагатиметься відійти від справ. Він оселиться на Ямайці, де насолоджуватиметься прекрасними краєвидами на океан. Однак тихі будні спецагента перерве візит його колишньої колеги Фелікс Лейтер. Жінка розповість про таємниче зникнення науковця, який може виготовити потужну зброю, що знищить цілі міста. У пошуках фізика Джеймс Бонд зіткнеться з лиходієм нового покоління, який використає надсучасну техніку проти агента.

Очікується, що протистояння героїв фільму буде запеклим та видовищним. Підтверджують це і зірки стрічки "007: Не час помирати" Деніел Крейг та Рамі Малек.

Акторський склад фільму "007: Не час помирати"

Деніел Крейг – спецагент Джеймс Бонд;

Рамі Малек – головний антагоніст;

Рейф Файнс – директор МІ-6 Гарет Маллорі;

Наомі Гарріс – асистентка Єва Маніпенні;

Рорі Кіннір – керівник штабу Білл Таннер;

Леа Сейду – нова дівчина Бонда Мадлен Свон;

Джеффрі Райт – друг Бонда Фелікс Лейтер;

Ана де Армас – Палома;

Лашана Лінч – Номі;

Девід Денсік – лиходій Волдо;

Крістоф Вальц – Ернст Ставро Блофельд.

Прем’єра фільму

"007: Не час помирати" мав вийти на екрани у квітні 2020 року. У зв’язку з пандемією дата виходу переносили декілька разів: на листопад 2020 року та на квітень 2021 року. Тепер відомо нову дату – 30 вересня 2021 року. Сподіваємося, стрічка, без сумніву, стане однією з найбільш очікуваних прем'єр осені.