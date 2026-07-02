Зірка "Смертельної зброї" Денні Гловер зізнався у смертельному діагнозі, який приховував роками
Актор, якого мільйони людей знають за роллю у фільмі "Смертельна зброя" Денні Гловер уперше відверто розповів про важку боротьбу з Альцгеймером.
За інформацією People, актор живе з цим діагнозом уже чотири роки, відколи його підтвердили після вручення почесного "Оскара" у 2022 році.
Радимо Ці втрати стали справжнім потрясінням: 9 знаменитих акторів, які пішли з життя занадто рано
Як захворювання впливає на життя актора
Денні Гловер / Фото The Hollywood Reporter
Як повідомляють рідні актора, захворювання вже помітно впливає на життя зірки – на рухи, на пам’ять та дрібні звички.
Я впевнений, що з часом усе буде змінюватися. Але не відчуваю, що це кінець мого життя. Попереду ще є робота. У мене є донька, друзі. Моє життя триває, – сказав Гловер.
Донька актора Мандіса пояснила, що родина більше не хотіла приховувати проблеми у сім’ї та вдавати ніби все гаразд. А молодший брат Мартін зауважив: настав час підтримувати Денні так само, як багато років він підтримував всіх навколо.
Змінив не лише ролі, а й звички
Останніми роками Гловер переглянув і свій спосіб життя. Він відмовився від м'яса та молочних продуктів, перейшов на рослинне харчування і навіть знявся в рекламі веганського ресторану. Схоже, правило "почну з понеділка" на нього ніколи не діяло.
Попри хворобу, актор продовжує працювати, бере участь у громадських проєктах і не збирається зникати з публічного життя.
Також ловіть добірку фільмів з закрученим сюжетом.