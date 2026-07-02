Зірка "Смертельної зброї" Денні Гловер зізнався у смертельному діагнозі, який приховував роками

Актор, якого мільйони людей знають за роллю у фільмі "Смертельна зброя" Денні Гловер уперше відверто розповів про важку боротьбу з Альцгеймером.

За інформацією People, актор живе з цим діагнозом уже чотири роки, відколи його підтвердили після вручення почесного "Оскара" у 2022 році.

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Як захворювання впливає на життя актора



Денні Гловер / Фото The Hollywood Reporter



Як повідомляють рідні актора, захворювання вже помітно впливає на життя зірки – на рухи, на пам’ять та дрібні звички.

Я впевнений, що з часом усе буде змінюватися. Але не відчуваю, що це кінець мого життя. Попереду ще є робота. У мене є донька, друзі. Моє життя триває, – сказав Гловер.

Донька актора Мандіса пояснила, що родина більше не хотіла приховувати проблеми у сім’ї та вдавати ніби все гаразд. А молодший брат Мартін зауважив: настав час підтримувати Денні так само, як багато років він підтримував всіх навколо.

Змінив не лише ролі, а й звички

Останніми роками Гловер переглянув і свій спосіб життя. Він відмовився від м'яса та молочних продуктів, перейшов на рослинне харчування і навіть знявся в рекламі веганського ресторану. Схоже, правило "почну з понеділка" на нього ніколи не діяло.

Попри хворобу, актор продовжує працювати, бере участь у громадських проєктах і не збирається зникати з публічного життя.



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