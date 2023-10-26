Нашумілий в мережі: про що фільм "Дерево і кішка", цитата з якого несеться в тіктоці

Український короткометражний мультфільм 1983 року отримав нове дихання. Цитата зі стрічки завірусилась у мережі тікток і змусила глядачів понишпорити, звідки ці слова.

Мультфільм "Дерево і кішка" створив Євген Сивокінь. Він навіть не підозрював, що слова з його короткометражної стрічки стануть трендом тіктока у 2023 році. Про що цей мультфільм, розкаже 24 Канал.

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Про що мультфільм "Дерево і кішка"

Сюжет оповідає, що далеко від населених місць, звірів, лісів та полів, було величезне дерево. Ніхто не звертав на нього уваги, і воно було абсолютно байдужим до всього. Одного разу кішка вирішила навчитися такого ж спокійного способу життя, яким володіло це дерево. Вона попросила дозволу залишитися поряд, щоб вивчити його ставлення до навколишнього світу та жити так само. А проте, вкінці кішка також вплине на дерево.

"Ох, – сказала кішка, – як би мені хотілося були незалежною, жити на самоті та ні за ким не сумувати! Ну що ж, – розважливо відказало дерево, – цьому не так вже і важко навчитися", – відомі слова з мультфільму.

Цей анімаційний фільм тривалістю всього 9 хвилин. Утім, про нього кажуть, що це мультфільм про найважливіші речі в житті. Виробництвом займалась Київська кіностудія науково-популярних фільмів.

"Дерево і кішка": дивитись онлайн мультфільм

Відео в тікток, які публікують під слова з мультфільму

Слова з мультфільму, які так полюбилися користувачам тікток, стали справжнім трендом у мережі. Багато хто публікує просто уривки з мультфільму, які є ключовими. А інші користувачі мережі знімають своїх домашніх улюбленців, накладаючи слова з "Дерева та кішки". Також є користувачі, які роблять довідки на мультфільм і коротко розказують про що йдеться, а підписники під відео активно дискутують про те, що для них означають слова дерева або кішки, або ж як вони уявляли собі інший фінал короткометражки. У коментарях тікток можна побачити такі відгуки.

"Я інтерпретував фінал ще по-іншому. Кішки перед смертю ідуть від усіх – символічно, кішка пішла від дерева після холодної зими, проведеної у дуплі";

"На мою думку, жива людина у своєму житті проходить досвід і дерева і кішки, порівнює і робить висновки";

"Бачив цей мультфільм в дитинстві, тоді не зрозумів сенс";

"Чому в школі цього не показують? Немає в шкільній програмі. Це ж теж наша культура, у якій потрібно орієнтуватись".

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