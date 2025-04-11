Стало відомо, хто тимчасово виконуватиме обов'язки голови Держкіно

Кабінет Міністрів призначив Максима Александрова Івановича тимчасово виконувати обов’язки голови Державного агентства України з питань кіно. 11 квітня уряд звільнив з посади першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно Юлію Шевчук.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Максим Александров тимчасово очолив Держкіно: що про нього відомо

11 квітня під час засідання Кабінету Міністрів України т.в.о. голови Держкіно замість Юлії Шевчук призначили Максима Александрова. З 11 липня 2022 року він був заступником голови Держкіно.

Александров має вищу юридичну освіту. Ось, що відомо про його кар'єру:

У 2007 році він розпочав свою кар'єру в Державній службі кінематографії України, де обійняв посаду головного спеціаліста юридичного відділу. У цій ролі він відповідав за правове забезпечення діяльності служби, аналіз нормативно-правових актів, підготовку юридичних висновків і консультацій, а також супровід документів, пов'язаних із виробництвом і розповсюдженням національного кіно.

З листопада 2016 року Александров обіймав посаду завідувача сектору популяризації національних фільмів та міжнародного співробітництва у Державному агентстві України з питань кіно.

З березня 2021 року Александров очолює відділ міжнародної діяльності та державної підтримки повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктами кінематографії при виробництві фільмів.

Нагадаємо, що раніше Держкіно також очолювала Марина Кудерчук. У січні 2024 року за ініціативи Української кіноакадемії понад 700 дієвців культури та 13 організацій підписали відкритий лист, де висловили недовіру до керівництва Держкіно. У липні цього ж року жінку звільнили.