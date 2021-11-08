Держкіно виділило 20 мільйонів гривень на перший фільм про ЛГБТ з Ахтемом Сеітаблаєвим

Нещодавно проєкт "Мій юний принц" режисера Хачатура Васіляна переміг на 17-му конкурсі Держкіно. Тепер фільм отримав державну підтримку у розмірі 20 мільйонів гривень. Реліз запланований на липень 2022 року.

За результатами оцінювання кінопроєктів другого етапу Чотирнадцятого конкурсного відбору Держкіно проєкт "Мій юний принц" набрав 38,43 балів (у категорії "Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні").

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"Мій юний принц": сюжет фільму

Поль, 17-річний підліток, страждає на хворобу розладу психіки. Він живе у шикарному маєтку, веде розгульний спосіб життя і проявляє нездорову прихильність до своєї матері Софії. Раптом у його житті з’являються молодий хлопець Антуан і його батько Марк. Між хлопцями зав’язуються любовні стосунки, між Софією і Марком – також. Попри все, така ситуація призведе до трагедії.

Рада з державної підтримки кінематографії 12 жовтня 2021 року ухвалила рішення про надання державної підтримки кінопроєкту "Мій юний принц" у сумі двадцять мільйонів гривень,

– відповіло Держкіно на запит УНН.

В кадрах з фільму "Мій юний принц" присутньо безліч відсилань до творів мистецтв (Хокні, Мікеланджело, Магрітт, Рубенс), геометрію Веса Андерсона, естетику Ніколаса Віндінга Рефна і Лука Гуаданьїно).

Фільмами саме цих режисерів ми й надихалися, плюс, звичайно, фільмами та естетикою Гаспара Ное і Ксав’є Долана. Взагалі, в цьому сценарії дуже багато відсилань до кіно, як до більш сучасного, так і фільмів минулих років,

– розповів Олексій Гладушевський.

Акторський склад

Крім Петра Ніньовського, який зіграв в українському серіалі "СидОренки-СидорЕнки", у фільмі візьмуть участь:

Ахтем Сеітаблаєв;

Євгеній Лісничий;

Оксана Жданова;

Анастасія Пустовіт;

Оксана Гребенюк;

Павло Вишняков;

Артемій Єгоров;

Андрій Максимов;

Ігор Іванов.

"Це масштабне арткіно з по-справжньому шекспірівським сюжетом, сценарій до якого експерти вже охрестили "українським "Гамлетом". Історія головного героя, його сім’ї та оточення буде близька й цікава глядачам у всьому світі. У фільмі ми досліджуємо кілька важливих тем: любов, тиранія, смерть, одержимість, залежність, несвобода, ізоляція. Стрічка буде насичена візуальним естетством і, що не властиво українському кіно, еротичними сценами", – коментує Олексій Гладушевський.

"Мій юний принц" / Фото з фейсбуку Олексія Гладушевського