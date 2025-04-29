З високим рейтингом: детективний серіал із закрученим сюжетом, який не дозволить вам заснути

Якщо ви любите напружені сюжети та заплутані історії, вам точно прийдеться до смаку наша нова знахідка. Це шведсько-данський детективний телесеріал "Міст".

За словами глядачів, які вже закохались у цю історію, стрічка є дуже реалістичною, а кожна серія заплутує все більше і більше. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет серіалу "Міст".

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Про що сюжет серіалу "Міст"

Цей скандинавський серіал починається з того, що на мосту на самому кордоні між Данією та Швецією знаходять тіло, розрізане навпіл. Частина лежить в одній країні, частина – в іншій.

Сюжет обертається навколо розслідування цього злочину. За справу беруться найкращі детективи з обох країн. Розслідування спільно ведуть данський і шведський детективи. Тільки разом Мартін Роде і Сага Норен зможуть знайти вбивцю.

"Міст": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка має абсолютно захопливий та закручений сюжет та реалістичне зображення роботи поліції. Така "трушність" і закохує у себе глядачів. Саме тому серіал "Міст" має досить високий рейтинг IMDb: 8.6.

До речі, на Netflix вийде ще один український детектив, який розтопив серця глядачів: що це за серіал.