Усе таємне стає явним: 3 захопливих детективи на Netflix

У світі телебачення детективні стрічки мають унікальну здатність захоплювати аудиторію, зачіпаючи її внутрішню допитливість і любов до розслідувань. Глядачів приваблює різноманітність тем та історій в цих кінопроєктах, що забезпечує багатий і захопливий досвід перегляду.

Останнім часом Netflix отримав визнання за успішне виробництво оригінальних проєктів у детективному жанрі. Кіно 24 підготував добірку з 3 високоякісних детективних стрічок на Netflix, які ви можете переглянути будь-коли.

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"Парфум"

У цьому детективному трилері, натхненному "Парфумером" Патріка Зюскінда, шестеро друзів дитинства возз'єднуються за трагічних обставин. Після вбивства подруги, яку знайшли задушеною, друзі, які розійшлися після школи-інтернату, зустрічаються через два десятиліття. Коли вони збираються на похорон, у них спливають спогади про минуле, і вони починають підозрювати, що вбивцею може бути хтось із них.

"Парфум": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Загублена"

Напередодні п'ятої річниці свого весілля Нік та Емі Данн відбувається шокуючий поворот подій – таємниче зникає дружина головного героя. Поліція починає розслідування справи. Початкове співчуття чоловіку від громадськості переростає в підозру, коли з'являються тривожні подробиці про непрості стосунки пари.

Докази сімейного розбрату, фінансових труднощів і зрад кидають тінь на Ніка, якого тепер ретельно перевіряють на предмет його можливої причетності до зникнення дружини. Закритість Ніка і його відстороненість багатьма починає сприйматися, як поведінка соціопата, і це призводить до нових звинувачень. Однак у міру того, як розслідування поглиблюється, стає зрозуміло, що в грі може бути більше, ніж здається на перший погляд, і хтось маніпулює ситуацією заради власної вигоди.

"Загублена": дивіться трейлер фільму

"Зниклі дівчата"

У цьому детективі розгортається реальна історія Мері Гілберт, матері-одиначки з трьома дівчатками. Коли її старша донька Шеннон не повертається додому на вечерю, Мері починає підозрювати, що з нею щось трапилося, і звертається по допомогу до правоохоронців. Незважаючи на благання Мері, поліція спочатку відмовляється шукати зниклу дівчину через те, що та була повією.

Незважаючи на це, Мері продовжує шукати свою доньку, переконуючи поліцію активізувати свої зусилля. Зрештою, її рішучість призводить до виявлення тіл чотирьох дівчат. Нерозкритим питанням, яке залишається, є те, чи є Шеннон серед жертв?

"Зниклі дівчата": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачам пропонується вибрати детектив, який забезпечить захопливий вечір, що подарує гострі відчуття. Приємного перегляду!