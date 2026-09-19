Якщо любите загадки: 3 детективи, від яких важко відірватися

Іноді для хорошого вечора не потрібні ні романтичні комедії, ні супергерої, які вкотре рятують планету. Достатньо одного трупа, кількох дуже підозрілих людей і героя, який ставить надто багато запитань.

24 Канал зібрав детективи на вечір з якими ви точно поламаєте трохи мозок.

"Ножі наголо" – 2019

IMDb: 7,9

Відомого автора детективів Гарлана Тромбі знаходять мертвим після святкування його 85-річчя. У будинку – велика родина, і практично кожен має причину брехати. За справу береться ексцентричний детектив Бенуа Блан у виконанні Деніела Крейга, якому тепер доведеться розібратися у сімейному клубку образ, грошей і дуже поганих виправдань.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 97% від критиків. Оглядачі відзначають, що Раян Джонсон узяв класичну формулу "хто вбив?" і зробив її сучасною, дотепною та напрочуд напруженою.

"Ножі наголо": дивитись трейлер

"Анатомія падіння" – 2023

IMDb: 7,6

Чоловіка знаходять мертвим біля будинку у Французьких Альпах. Нещасний випадок, самогубство чи вбивство? Поліція швидко звертає увагу на його дружину Сандру, а єдиним важливим свідком стає їхній син. Далі сімейний шлюб буквально розбирають по деталях у суді – і в якийсь момент уже незрозуміло, що страшніше: можлива смерть від рук дружини чи все те, що подружжя говорило одне одному до неї.

Що кажуть критики: 96% на Rotten Tomatoes. Критики хвалять фільм за сильну акторську гру Сандри Гюллер, психологічну напругу й те, що історія не підсовує глядачеві просту відповідь на тарілочці.

"Анатомія падіння": дивитись трейлер

"Пошук" – 2018

IMDb: 7,6

16-річна Марго зникає без сліду. Її батько Девід розуміє, що звичайне поліцейське розслідування рухається надто повільно, тому відкриває ноутбук доньки й починає шукати відповіді сам. Соцмережі, листування, відео, дзвінки – і дуже швидко стає зрозуміло, що він знав про життя власної дитини значно менше, ніж думав.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 92% від критиків. Оглядачі хвалять його за оригінальну подачу через екрани комп’ютерів і телефонів, сильну гру Джона Чо та сюжет, який постійно підкидає нові зачіпки.



"Пошук": дивитись трейлер

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