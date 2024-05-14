3 високорейтингові детективні серіали, які триматимуть в напрузі до останнього

Весна – час, коли зовсім немає бажання сидіти вдома, хочеться прогулюватись до самого вечора. Тому, якщо і обирати щось для перегляду, то точно таке, що буде варте вашої уваги.

Редакція Кіно 24 зібрала для вас добірку найбільш рейтингових серіалів, сюжет яких триматиме в напрузі до останнього. Дивіться трейлери онлайн та обирайте свою детективну стрічку для перегляду.

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"Вулиця різника"

Рейтинг IMDb: 8.1

Дії цього серіалу розгортаються в Лондоні 1899 року, безпосередньо після приголомшливих вбивств, скоєних Джеком Різником.

Пройшло п'ять місяців з часу останньої загибелі Різника, а на вулицях Вайтчепелу знову знайдено тіло молодої дівчини зі слідами порізів. Інспектор Рейд та сержант Дрейк беруться за розслідування цього випадку, запросивши на допомогу американського приватного детектива та, за сумісництвом, хірурга Гомера Джексона.

Тепер ця команда детективів вирішує злочини, намагаючись при цьому заспокоїти паніку серед мешканців Іст-Енду.

"Вулиця різника": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Молодий Морс"

Рейтинг IMDb: 8.6

Дія серіалу розгортається в Оксфорді, Англія, у 1960-х та 1970-х роках, і фокусується на початкових кроках у кар'єрі Індевора Морса (Шон Еванс).

Він залишає Лонсдейлський коледж Оксфордського університету наприкінці третього курсу, не отримавши диплома, і працює короткий час у Королівському корпусі зв'язку як шифрувальник, перед тим як приєднатися до поліції Каршалл-Ньютауна.

"Молодий Морс": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Теорія брехні"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Рейтинг IMDb: 8.0

Доктор Лайтман, подібно до доктора Хауза, вважає, що всі брешуть. Йому здається, що лише кілька хвилин спілкування достатньо, щоб виявити це. Кожен рух, жест або навіть промовлене необережне слово можуть викрити у вас брехню. Середньостатистична людина, за словами доктора Лайтмана, бреше три рази протягом десятихвилинної розмови.

Місія доктора Лайтмана та його колег полягає у розпізнаванні цього обману. Так вони, використовуючи свої здібності, врятували від неправомірного ув'язнення невинних та відправили за ґрати злочинців.

В агентство Лайтмана звертаються по допомогу федеральні установи, уряд, Конгрес, навіть президент Казахстану. Але чи може людина бути щасливою, знаючи, що навколо постійно обманюють?

"Теорія брехні": дивіться онлайн трейлер серіалу

Шукайте у добірці свого кінофаворита та створюйте незабутній вечір за переглядом серіалу, від якого неможливо відірвати погляду.