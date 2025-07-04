Серіальні поліцейські не тільки ловлять вбивць і правопорушників, а також самі стикаються з внутрішніми розбіжностями, часто діють на межі добра і зла, помиляються, шукають свій шлях, друзів і любов… Обирайте свого фаворита на Кіно 24.

Радимо 3 блискучі бойовики із легендарним Томом Крузом, які тримають в напрузі до фінальних титрів

"Вілл Трент"

Головний герой – спеціальний агент Вілл Трент, який завдяки своїм унікальним здібностям може розслідувати злочини будь-якої складності. Місце злочину він читає як книгу, і все, що бачить, записує на диктофон. Вілл сам дещо приховує: він ріс у сиротинцях, має дислексію, багато чого витерпів від названих батьків…

Серіал має високий рейтинг і три сезони: цікаво дивитися, як Трент розслідує злочини, будує стосунки з коханою поліцейською Енджі, яку знає змалку, і знаходить свою родину.

"Вілл Трент": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дільничний з ДВРЗ"

Талановитий опер Сергій Бондар отримає покарання: тепер він звичайний дільничний у віддаленому районі столиці ДВРЗ. Життя «на районі» наче застигло у 90-х – тут усе рішає кримінальний авторитет Грач і його поплічники, а поліцейські роблять лише те, що їм дозволяє "хазяїн".

Але з появою Бондаря життя на районі міняється докорінно! Дивитися, як працює харизматичний дільничний Бондар – приємно, весело і цікаво. Додамо, що головні герої Сергій Бондар і Петро Дзюба, яких зіграли актори В’ячеслав Довженко і Віталій Іванченко, взагалі стали культовими персонажами. Дивіться серіал з понеділка по четвер о 18:10 на каналі ICTV2.

"Дільничий з ДВРЗ": дивіться онлайн трейлер серіалу

"ДНК вбивці"

Від жахливого подвійного вбивства невеличке шведське містечко Лінчепінг здригнулося: дорогою до школи був вбитий маленький хлопчик і літня жінка, що вступилася за малого. Розслідуванням займається досвідчений детектив Йон – здається, він за крок від вбивці, але зловмиснику вдається вислизнути…

Цей мінісеріал знято за реальними подіями: слідство в Лінчепінгу тривало довгих 16 років, але чи вдасться розкрити злочин за допомоги нового методу судової генеалогії?

На вас чекають 4 коротких захопливих епізоди.

"ДНК вбивці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Відділ нерозкритих справ"

Карл Морк – геніальний слідчий, який має просто жахливу вдачу. Випадково він опиняється на місці злочину, де стає жертвою кривавої розправи. Йому вдається вижити, і за пів року Морк повертається у стрій, щоб очолити невеликий відділ, що спеціалізується на старих, нерозкритих справ. Тепер Карл Морк – щось на кшталт кульгавого коня, але його ще дуже рано скидати з рахунків.

Класний серіал, з загадками та невідомими, де все не зовсім те, чим здається на перший погляд. У головній ролі – відомий актор Метью Гуд.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Розтин покаже 4"

В центрі сюжету – відділок, що займається найзаплутанішими справами. Жахливі вбивства розплутує талановита судова медекспертка Яна Гончар: саме вона находить докази вбивства у тілах жертв, а слідчий Олег Гончар і їхні колеги допомагають затримати вбивць. Кожне розслідування – цікава складна історія, а ще цікавіше – спостерігати, як змінюються стосунки пари Яни та Олега Гончарів. Вони колишнє подружжя: між ними все ще є почуття, але так непросто бути разом двом яскравим особистостям!

Серіал має високий рейтинг і велику аудиторію прихильників, зараз тривають зйомки нового 5-го сезону детективу.

"Розтин покаже": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Поліція Чикаго"

Поліцейський розповідає про будні Департаменту поліції Чикаго, що очолює жорсткий сержант Генк Войт. Про нього ходять різні чутки, дехто навіть вважає його "брудним копом". І коли йдеться про злочинців, яких неможливо притягнути через брак доказів у суді, Войт вдається до власних методів…

Проте Генк Войт створив один з найкращих відділків поліції, де служать справжні герої – хлопці та дівчата. В житті кожного з них є таємниці, які вони приховують. "Поліція Чикаго" – це цілий світ, який захоплює і не відпускає до останнього епізоду.

"Поліція Чикаго": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Босх. Спадщина"

Головний герой Гері Босх звільняється з поліції та стає приватним детективом. Він розслідує справу про вбивство відомого кінопродюсера, і допомагає своїй доньці, яка тільки починає кар'єру у поліції. Його колишня адвокатка Хані Чендлер стає кандидаткою на посаду окружної прокурорки, і хоче притягнути до відповідальності тих, хто колись її замовив…

"Босх. Спадщина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Усі головні герої змушені діяти у світі, де межі світла і темряви розмиті, але вони мають вчиняти так, щоб мати змогу поважати себе.

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