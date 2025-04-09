3 найновіші українські детективні серіали з гострим сюжетом, від яких неможливо відірватись

Детективи завжди були та будуть одним із найпопулярніших жанрів у кінематографі. Адже так тримати в напрузі здатен далеко не кожен фільм та серіал.

У новій добірці Кіно 24 ви знайдете список свіженький українських детективних стрічок. Вони уже встигли підкорити серця багатьох глядачів, тому час і вам поринути у світ загадок.

Радимо Відбувся фінал топового українського детектива "Ключі від правди": чим закінчився серіал

"Парочка слідчих"

У центрі сюжету молода працівниця поліції Софія. Вона приходить на роботу та очолює відділ особливо небезпечних злочинів. Попри зовсім юний вік та брак досвіду, Софія володіє гострим розумом та інтуїцією. У кожній новій серії глядач розглядатиме різні злочини та таємниці, які буде розгадувати дівчина та її команда.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"Слідча"

У центрі сюжету – Яся. Дівчина з самого дитинства вирізнялась феноменальною пам'яттю та інтуїцією, тому й пішла у правоохоронні органи.

В один момент Ясі належить взяти усе у свої руки. Вона стане свідком розслідування заплутаних кримінальних справ.

"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ключі від правди"

Історія про слідчу, яка, попри численні труднощі, прагне відновити справедливість і знайти тих, хто винен у смерті її брата. Після того, як його безпідставно звинуватили в серйозних злочинах і вбили, досвідчена слідча Валерія рішуче налаштована очистити його ім'я.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 24 серію серіалу

Щоб продовжити розслідування, вона змушена залишити службу в органах і взяти справу у власні руки. Валерія знаходить роботу в готелі "Ліберті", сліди до якого ведуть її розслідування.

До речі, відбувся фінал топового українського детектива "Ключі від правди": чим закінчився серіал