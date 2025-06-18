Йому було всього 46 років: помер актор популярного фільму "Ліло і Стіч"

16 червня 2025 року стало відомо про ще одну втрату у світі кіно. Помер актор фільму "Ліло і Стіч" Девід Белл.

На момент смерті чоловіку було всього 46 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку сестри актора Джалін Белл.

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Зірка фільму "Ліло і Стіч" Девід Белл помер: що відомо

Що саме стало причиною смерті Девіда Белла у 46 років, залишається невідомим. Однак, ще два тижні тому, Девід запрошував родину на прем'єру анімаційного фільму "Ліло і Стіч", який просто підкорив серце мільйонів глядачів по всьому світу.

Відомо, що він дуже радів ролі у цій кінороботі та не знав, що його очікує вже зовсім скоро. Про смерть повідомила рідна сестра актора.

З важким серцем я повідомляю, що мій милий, щедрий, талановитий, кумедний, блискучий і гарний молодший брат Девід Г. К. Белл проведе сьогоднішній день у компанії нашого Небесного Батька,

– написала вона.

Окрім стрічки "Ліло і Стіч" Девід також зіграв у фільмах "Гаваї 5-0" та "Приватний детектив Магнум".

До речі, лікар покійного Меттью Перрі визнав себе винним у постачанні кетаміну актору без законної медичної мети. Дізнайтесь подробиці – за посиланням.