Прив'язаний до дому, – 78-річний режисер Девід Лінч шокував зізнанням про серйозну хворобу

Легендарний американський режисер Девід Лінч, відомий своїми роботами "Твін Пікс" та "Малголленд Драйв", розкрив інформацію про своє серйозне захворювання. У 78-річного митця діагностували емфізему легень.

Це хронічну хворобу, яка ускладнює дихання. Захворювання сильно вплинуло на життя Девіда.

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З'ясувалося, що причиною емфізему легень Лінча стала його багаторічна звичка курити.

Я отримав емфізему через тривале куріння, тому я прив'язаний до дому, подобається мені це чи ні,

– поділився режисер.

Хвороба значно обмежила фізичні можливості чоловіка. За словами Девіда, він може пройти лише невелику відстань, перш ніж у нього вичерпається кисень. Режисер також зазначив, що навіть звичайна застуда може бути для нього дуже небезпечною.

Через стан здоров'я подальша режисерська діяльність Лінча опинилася під питанням. Однак сам митець поки що не готовий остаточно відмовитися від улюбленої справи.