Девід Швіммер відреагував на чутки про романтичні стосунки з Дженніфер Еністон

Після того, як Mirror оприлюднив новину, що Девід Швіммер та Дженніфер Еністон зараз перебувають в романтичних стосунках, представник Девіда прокоментував ці чутки. Чи правда, що омріяна пара шанувальників серіалу "Друзі" нарешті зустрічаються в житті - більше на Кіно 24.

Чутки поширились після того, як в газеті Mirror з'явилось ствердження про те, що зірки серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та Девід Швіммер дуже часто проводять час разом після гучного "возз'єднання" на каналі HBO Max. Згідно з газетою, інсайдери стверджують, що виконавці ролей Росса та Рейчел неодноразово проводили час разом в будинку Дженніфер в Лос-Анджелесі.

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Журнал Closer також підігрів ці чутки провокативним повідомленням про романтичні стосунки між акторами.

Вони почали листуватися відразу після зйомок, і буквально минулого місяця Девід поїхав зі свого будинку в Нью-Йорку, щоб побачити Джен в Лос-Анджелесі. Вони проводили час у неї вдома, де вона готувала вечерю, а вони розмовляли і сміялися,

– заявив співрозмовник Closer.

Як на чутки відреагував Девід Швіммер

Як повідомляє JustJared, актор прокоментував ситуацію через свого офіційного представника. Для британської газети The Sun повідомили, що чутки про те, що Девід і Дженніфер Еністон можуть зустрічатися, "неправдиві". Також для The Independent надали інформацію про те, що "чутки про роман не відповідають дійсності".

Поза тим, актор опублікував у своєму інстаграмі фотографію, де він одягнений у футболку з нової колекції продукції серіалу "Друзі". На футболці напис "Лобстер", на якому Девід позначив Еністон. Цей напис відносить нас до відомого моменту із серіалу, де Фібі Буффе (Ліза Кудров) називає пару Роса та Рейчел лобстерами – адже тільки лобстери ходять парами нерозлучно. Не дивно, що шанувальники та ЗМІ відреагували на усі новини бурхливо.



Девід Швіммер у футболці "Лобстер" / Фото з інстаграму Девіда Швіммера

Шанувальники дуже чекали і чекають на возз'єднання двох "лобстерів" Дженніфер Еністон та Девіда Швіммера. Особливо після того, як вони дізнались в травні після прем'єри спецепізоду "Друзі: Возз'єднання", що зірки насправді були закохані одне в одного в першому сезоні серіалу.