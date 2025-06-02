У 41-річному віці помер актор серіалу "Підпільна імперія": що сталося

Відомий американський актор Девін Харджес, який зіграв роль боксера Джека Демпсі в серіалі "Підпільна імперія", помер 27 травня 2025 року. На момент смерті актору був 41 рік.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Hollywood Reporter. У матеріалі розповімо, що стало причиною смерті актора.

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Американський актор Девін Харджес помер: що сталося

Девін Харджес, який знімався у серіалах "Підпільна імперія", "Ґотем", "Помаранчевий – хіт сезону", "Елементарно" та інших, помер у лікарні 27 травня 2025 року. На момент смерті йому був всього лише 41 рік.

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Річ у тім, що американський актор хворів на онкологію. Його боротьба з цією хворобою була зовсім недовгою: лише в лютому Харджесу діагностували рак, а вже в травні він помер у лікарні Маунт-Сінай-Вест у Нью-Йорку.

Відомо, що після смерті актора залишилися його батьки та колишня дружина – акторка серіалу "Ґотем" Шива Шобіта.