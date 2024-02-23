Зірка фільму "Сам удома" визнав себе винним у домашньому насильстві: йому винесли вирок

Девін Ретрей, актор, який відомий роллю брата головного героя у культовому фільмі "Сам удома", отримав вирок у зв'язку з інцидентом, що відбувся у 2021 році. Актор визнав свою вину в нападі на колишню дівчину, із якою він посварився.

Відомо, що тюремне ув'язнення йому не світить, а свій вирок знаменитий актор вислухав через відеозв'язок.

Рекомендуємо По іншу сторону спорту: фільми і серіали про легенд футболу, які варто переглянути кожному

Девіну Ретрею винесли вирок за насильство

Актора було засуджено до трьох років умовного терміну. Ретрей повинен пройти програму втручання для осіб, які скоїли акти насильства, пройти обстеження на предмет вживання наркотиків і алкоголю. А також покрити усі судові витрати та не наближатись до дівчини, над якою чинив насилля у 2021 році.

Початково заплановане засідання не відбулося через те, що минулого місяця Девіна госпіталізували. Адвокати актора, відомого своєю роллю у різдвяному фільмі, повідомили, що він перебуває в "критичному стані", але не надали конкретної інформації про причину погіршення його самопочуття.



Девін Ретрей / Фото з інстаграму актора

Актор постав перед судом ще у лютому 2022 року

Тоді актор стверджував, що не відчуває себе винним у випадку нападу на колишню у готельному номері. Слід відзначити, що екскохана актора обвинувачувала його у замаху на вбивство.

За словами потерпілої, Девін кинув її на ліжко, закрив рот однією рукою та іншою почав давити на горло, погрожуючи вбити. Конфлікт виник через те, що дівчина відмовилася приймати гроші від фанатів актора за автографи.