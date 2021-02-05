Ідеально для вікенду: 9 фільмів, які створять романтичну атмосферу

Романтичний настрій не завжди з'являється від запалених свічок чи душевних бесід. Тому якщо ви плануєте повести вікенд зі своєю другою половинкою, пропонуємо підібрати ідеальний ромком, який точно додасть атмосферності вечору.

Джерело: 24 канал

У добірці є як комедії, від яких складно втримати сміх, так і драми, що змусять задуматись над плинністю життя. Тому не зволікайте та обирайте особливий фільм для вихідних.

Не забудьте підготуватись до вечора 5 снеків, які ідеально підійдуть для перегляду фільмів

До слова, подивитися всі ці фільми ви можете в романтичній кінодобірці Lay's на MEGOGO.

"Замерзла в Маямі"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 5,6

Актори: Рене Зеллвегер, Гаррі Коннік-мол., Шіван Феллон, Джоннатан Сіммонс, Френсіс Конрой, Феррон Гуірейро, Барбара Джеймс Сміт

Сильна і незалежна жінка зараз нікого не здивує. Однак саме така кар'єристка інколи забуває, що поза роботою є життя. І у фільмі "Замерзла в Маямі" показують трансформацію такої самодостатньої красуні.

За сюжетом, Люсі Гілл – одна з найкращих працівниць у великій компанії, яка не боїться різноманітних викликів та готова впоратись з будь-якими труднощами. Тому коли пропонують поїхати у відрядження у глушину в штаті Міннесота, жінка з легкістю погоджується. Ще при виході з аеропорту Люсі розуміє, що просто не буде, адже всюди – холоднеча та місцевий вітер. Таким же непривітним як погода є і прийом тутешніх жителів. Відтак у Люсі є мало часу, щоб налагодити виробництво, знайти нових друзів та кохання. А ще не замерзнути.

"Замерзла в Маямі": дивіться трейлер

кінобокс Lay’s

"Іспит для двох"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 5,7

Актори: Тіна Фей, Пол Радд, Майкл Шин, Воллес Шоун, Лілі Томлін

На що ми готові заради кохання? Мабуть, у кожного є своя відповідь на це питання. Так і в головної героїні комедії "Іспит на двох" Поллі Нельсон, яка працює в приймальній комісії університету. Ідеальний чоловік у її житті руйнує всю гармонію, додаючи чимало курйозних ситуацій. Та ще й син, якого Поллі вважала безвісти зниклим. Тому головній героїні потрібно буде поспіхом вирішити: спершу рятувати свою кар'єру, нащадка чи налагодити особисте життя?

"Іспит на двох": дивіться трейлер

"Пристрасті Дон Жуана"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 6,5

Актори: Джозеф Ґордон-Левітт, Скарлетт Йоганссон, Джуліанна Мур, Брі Ларсон, Тоні Данза

А от додати пристрасті вечору допоможе романтичний фільм зі Скарлетт Йоганссон та Джозефом Гордоном-Левіттом. Стрічка розповість про типового Дон Жуана нашого часу, якого турбує тільки азарт завоювання жінок. Та як тільки фантастична ніч добігає завершення, чоловік якнайшвидше покидає обраницю.

За класикою Голлівуду, Дон Жуан так розважається, поки не зустрічає дівчину, з якою аж ніяк не хоче прощатись. Та як забути про розпусне минуле і завоювати красуню – головному герою буде нелегко.

"Пристрасті Дон Жуана": дивіться трейлер

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"Кохання трапляється"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 5,7

Актори: Аарон Екхарт, Дженніфер Еністон, Ден Фоглер, Джон Керролл Лінч, Мартін Шин

Кожна людина хоч раз у житті переживала нещасне кохання. Та цей біль не такий великий, як від втрати близької людини. Тому головний герой стрічки "Кохання трапляється" намагається по-своєму оговтатись після смерті дружини та пише книгу, яка стає справжнім хітом продажів. Тому попереду у Берка Раяна – зустрічі з прихильниками, відкриті читання та увага жінок, які хотіли б втішити вдівця. Та в цьому всьому хаосі популярності чоловік зустріне жінку, яка поверне йому радість життя. Однак чи прийме він ці почуття чи надалі страждатиме наодинці – глядачі дізнаються у стрічці.

"Кохання трапляється": дивіться трейлер

"Екскоханець"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 5,5

Актори: Зак Брафф, Аманда Піт, Джейсон Бейтман, Чарльз Гродін

Жінки звикли дуже багато поєднувати в одному дні – догляд за дітьми, роботу та ще й буденні справи по дому. І Софія Рейлі, героїня стрічки "Екскоханець", також забувала про свої потреби і віддавала весь час бізнесу. Та поява дитини змушує кар'єристку змінити свій ритм життя, а її чоловіка Тома – піти на роботу до тестя. І все б нічого, якби в офісі не працював колишній бойфренд Софії. Тож на глядачів чекають курйозні сутички двох чоловіків.

"Екскоханець": дивіться трейлер

"Міддлтон"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 6,5

Актори: Енді Гарсія, Віра Фарміга, Таісса Фарміга, Пітер Ригерт, Том Скерріт

Назва стрічки одразу наштовхує на думку, що на нас чекає історія про герцогиню Кейт Міддлтон. Однак поквапимось вас засмутити: цей фільм не буде про королівську родину.

Стрічка розповість про Едіт Мартін – жінку, яка відчайдушно шукає найкращий навчальний заклад для своєї донечки Одрі. Здається, вибір зупинився на університеті Міддлтон, тому мама з донькою вирушають туди, аби перед подачею документів переконатись, що їхній вибір правильний. І виявляється, що вони не одні такі, з такою ж відповідальністю діє і чоловік Джордж Гартман. Душевні бесіди батьків швидко переростають у почуття.

Якщо ви ще вагаєтесь, чи обрати цей фільм, тоді чудовим аргументом буде те, що головну стрічку зіграла актриса українського походження Віра Фарміга.

"Міддлтон": дивіться трейлер

"Твоя рука у моїй руці"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,1

Актори: Валері Лемерсьє, Жеремі Елькайм, Беатріс Де Стаель, Валері Донзеллі, Серж Бозон

Атмосферності вечору може додати стрічка "Твоя рука у моїй руці". А все тому, що кіновиробники переносять нас на затишні вулички Парижа, де відбуваються всі події.

Головний герой Йокім живе в елітному помешканні своєї заміжньої сестри і підпрацьовує у майстерні, виконуючи замовлення для Опери Гарньє. Всього одна ніч здатна змінити життя хлопця: він цілує дещо пихату красуню Елен. В цей момент стається щось незрозуміле, а пара не може надовго віддалятись та повторює рухи один одного.

Стрічка не змусить вас задумуватись над важливими питаннями, однак точно спонукатиме обійняти кохану людину.

"Твоя рука у моїй руці": дивіться трейлер

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"Дощовий день в Нью-Йорку"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,5

Актори: Ель Фаннінг, Тімоті Шаламе, Селена Гомес, Джуд Лоу, Дієго Луна, Лів Шрайбер

Якщо ж ви сумуєте за милими фільмами Вуді Аллена, тоді "Дощовий день у Нью-Йорку" стане чудовим вибором. Багатий хлопець і його дівчина мають змогу провести час на Мангеттені. Однак пара не підозрює, що звичайний дощовий день може кардинально змінити їхні життя. Дівчина опиниться в центрі зіркових вечірок, а хлопець, якого зіграв Тімоті Шаламе, зустріне свою давню знайому.

"Дощовий день у Нью-Йорку": дивіться трейлер

"Вірю в кохання"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,5

Актори: Кей Джей Апа, Брітт Робертсон, Мелісса Роксбур, Гері Сініз, Ебіґейл Ф. Ковен, Нейтан Парсонс

Водночас фільм "Вірю в кохання" суттєво вирізняється у романтичній добірці. Стрічка розкаже непросту історію кохання Джеремі Кемпа, який одружився з Меліссою, знаючи, що вона хвора на рак. Пара бореться за своє кохання, що точно зворушить кожного глядача.

Зазначимо, що сюжет фільму взятий з реального життя, а тому ця історія отримала велику популярність серед любителів романтичних стрічок.

"Вірю в кохання": дивіться трейлер