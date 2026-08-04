Дейв Батіста може стати новим Кратосом: що сталося з попереднім актором

Схоже, навіть богам війни не завжди щастить зі зйомками. Серіал God of War від Amazon ще не встиг дістатися екранів, а вже пережив одну з найгучніших кадрових змін. І все через травму актора, яка буквально поставила виробництво на паузу.

Як повідомляє Variety, Дейв Батіста веде переговори щодо ролі Кратоса в майбутньому серіалі Amazon Prime Video. Якщо угоду підпишуть, саме він замінить Раяна Герста, якого затвердили на роль лише на початку цього року.

Причина зміни актора зовсім не творча. Під час зйомок Герст отримав серйозний розрив біцепса. Через травму виробництво довелося б відкласти аж до 2027 року, тож Amazon і Sony вирішили не чекати та оголосили про перекастинг.



Дейв Батіста / Фото Jimmy Ruggiero



І, будемо чесними, знайти людину, яка могла б переконливо зіграти Кратоса, – завдання не з простих. Але Дейв Батіста, який свого часу зробив кар'єру у WWE, а згодом став зіркою Marvel, "Дюни" та десятків інших блокбастерів, виглядає чи не найочевиднішим кандидатом. Принаймні йому точно не доведеться кілька місяців жити в спортзалі, щоб відповідати легендарній статурі героя.

Серіал уже отримав замовлення одразу на два сезони. В його основу ляжуть події двох останніх ігор God of War, де Кратос разом із сином Атреєм вирушає у небезпечну подорож світом скандинавської міфології. Цього разу історія буде не лише про битви з богами, а й про непрості стосунки батька й сина.

Якщо переговори завершаться успішно, Amazon планує повернутися до зйомок уже цієї осені. Тож фанатам залишається лише чекати офіційного підтвердження й сподіватися, що цього разу Кратосу не доведеться знову змінювати обличчя ще до прем'єри.

Схоже, осінь буде щедрою на великі прем'єри. Netflix уже готує до виходу новий гучний трилер, який обіцяє стати однією з головних новинок сезону.