Лікарі поставили діагноз важкохворій Катерині Тишкевич: "За кордон вже немає сенсу їхати"

Українська акторка вже 8 років страждає від сильного головного болю. Останні декілька місяців вона провела у лікарні, де лікарі намагалися встановити діагноз. Нарешті зірка дізналася причину хвороби.

В інстаграмі актриса поділилася результатами свого лікування в Україні. Зазначила, що Європа готова була прийняти її лише наприкінці жовтня, однак, вже їхати не доведеться. Лікарі поставили діагноз — соматоморфний головний біль, спричинений функціональним уламком мозку.

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Зірка також доповнила, що гроші, які збирала на лікування, розподілила поміж ЗСУ, хворими дітками та безпритульними тваринами.

Катерина Тишкевич розповіла про свій діагноз

За словами Катерини, лікарі зараз підібрали фармацевтичне лікування, яке має проводитися з певними фізичними навантаженнями, а також вона має пройти курс психотерапії. Зірка вже спілкувалася з психотерапевтом 1,5 року, але зараз змінила напрямок і знайшла нового спеціаліста.

Хоча більшість лікарів згодні з тим, що я не потребую психотерапії, а маю саме проблему з порушенням біохімії мозку, спричиненою родовою травмою. До 7 місяців в мене було встановлене ДЦП,

– сказала вона.

Зірка продовжила: "До певного часу дитяче тіло компенсувало цю проблему, а зараз наслідки вийшли ось на такий рівень". У коментарях підписники питали, чи потрібно буде ще їхати за кордон на лікування, акторка відповіла, що у цьому вже немає сенсу. "Витрачу гроші, а призначення отримаю ті самі", – зазначила вона.

, наприкінці червня 2022 року колега Катерини Анастасія Цимбалару розповіла про свою хворобу, головним симптомом якої є "нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що не може говорити чи тримати очі відкритими".

Катерина подякувала українцям за піклування та підтримку. І доповнила: "У мене ще залишилися кошти, які ви для мене назбирали і я хотіла б відправити їх на ЗСУ! Скоро повернуся до волонтерства". ️‍

До допису зірка прикріпила симпатичне фото, однак, Катерина сказала, що на ній "фільтрів більше, ніж реальної мене".

Катерина Тишкевич / Фото з інстаграму зірки

Хто така Катерина Тишкевич: фільмографія актриси

Акторка народилася 1994 року у родині медиків. Дебютувала в студентські роки. Тоді Катерина Тишкевич отримала свою першу роль у театральній виставі "У пошуках радості", де зіграла негативного персонажа Оленку.

Кар’єру в кіно розпочала з роботи у проєкті "Жіночий лікар", де зіграла епізодичну роль у другому сезоні. Крім цього, знялася у детективному серіалі "Повернення Мухтара" і в українській версії американського серіалу Emergency Room "Швидка допомога". У 2015 році Катерина зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник".

Зірка одружена з актором Валентином Томусяком, який зараз поруч з нею і підтримує її у боротьбі з хворобою.