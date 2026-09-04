"Це було дитяче трудове рабство": Ділан Спраус різко висловився про кар’єру зірки Disney

Зараз дитинство знаменитостей Disney може здаватися суцільною казкою: камера, популярність, червоні доріжки та фанати. Але Ділан Спраус, який разом із братом Коулом прославився ще в дитинстві, дивиться на цей період дещо менш романтично – і називає свою ранню акторську кар’єру "дитячою працею".

Як повідомляє pagesix, 34-річний Ділан Спраус згадав про дитячі роки в шоу-бізнесі під час подкасту Wildmen. За його словами, робота юного актора на телебаченні насправді мало чим відрізнялася від звичайної повної зайнятості.

Ти приходиш, відмічаєшся, працюєш, потім ідеш додому, – приблизно так Спраус описав свій досвід.



Ділан Спраус з дружиною / Фото getty images



А потім він видав фразу, яка звучить особливо гостро:

Це все одно дитяча праця.

Для пояснення актор навіть згадав дітей, які у минулому працювали у вугільних шахтах. Мовляв, вони охороняли вагонетки, а юні актори "просто співали й танцювали".

Діснейленд закінчився, а наслідки залишилися

Найцікавіше в історії Спрауса – він говорить не лише про довгі робочі години. За його словами, після завершення телевізійних проєктів у нього залишалося відчуття порожнечі, а самооцінка поступово почала залежати від того, чи працює він і чи потрібен знімальному майданчику.

І навіть у дорослому віці актор зізнається, що досі розбирається з психологічними наслідками того періоду.

Добре, що поруч був брат



Ділан Спраус з братом Коулом / Фото Disney Channel/courtesy Everett



Свій досвід Спраус переживав не наодинці. Він був разом із братом Коулом, з яким вони стали відомими завдяки Disney-серіалу "Життя Зака і Коді",а от українцям вони більш відомі за серіалом друзі "Друзі", де він зіграв сина Роса Бена.

Ділан називає присутність брата великою удачею, адже вони могли підтримувати одне одного й краще розуміти те, через що проходили.

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