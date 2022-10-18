Останні слова Візеріса та пошуки Ейгона, – чим запам’яталася 9 серія "Дому Дракона"
16 жовтня на HBO Max і 17 жовтня на Megogo вийшов передостанній епізод "Дому Дракона". Редакція Кіно 24 вже переглянула нову серію і готова поділитися враженнями.
Атмосфера 9 серії вийшла доволі напруженою. Після смерті найважливішої людини у серіалі й улюбленого монарха, натовп заповняє вулиці, перш ніж віддати шану королю. Хто стане наступником Візеріса та якими були його останні слова – читайте далі.
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"Дім Дракона" 1 сезон 9 серія: огляд і відгуки
Алісента була поряд з королем, коли він промовив останні слова, що хочете посадити Ейгона на трон. На черговому засіданні ради на чолі з Алісентою з цим усі змирилися, окрім лорда Лаймана Бісбері. Він виявив недовіру до королеви й наголосив на тому, що король цього не міг сказати. Проте, через декілька секунд сер Крістон Коул вдарив його обличчям до стола, після чого він помер. А ще цей момент яскраво показав, як низько "впав" сер Крістон Коул. Глядачі вочевидь цього зовсім не очікували.
Тепер у підопічних покійного Візеріса виникає одна проблема – вони ніяк не можуть знайти короля. Востаннє Ейгона бачили у Королівській гавані. Брати-близнюки Еррік та Аррік вистежили його, хоч і своєму шляху побилися з Коулем, який став дуже поблажливим до Алісенти.
Насправді Ейгон ніколи не уявляв себе на Залізному троні та не хоче правити. Навіть прагнув втекти на кораблі та озвучував це своєму брату Еймонду. Зокрема й Візеріс ніколи раніше не говорив, що хоче бачити його на престолі. Всі надії були на Рейніру. Проте останнє бажання батька – закон. І Ейгон все-таки стає новим королем.
Є ще один цікавий момент. Коли Ейгона посвячують, з урочистої церемонії втікає Рейніс Веларіон. І наприкінці з’являється в залі на драконі, розганяючи натовп, який прийшов схилити голови перед Ейгоном. Алісент закриває собою нового короля і дивиться Рейніс прямо в очі. Після цього Рейніс на драконі відлітає, аби повідомити Рейніру, що її зведений брат сів на Залізний трон. Кінець 9 серії направду вийшов приголомшливий.
Цікаво Лейнор насправді живий, а Рейніра – дружина Деймона: огляд 7 серії "Дому Дракона"
Відгуки на 9 серію "Дім Дракона"
- "Нова серія просто неймовірна, як і серіал в загальному, на жаль не обійтися без героїв, які викликають негативні емоції!";
- "Ось 9 серія. Такий топчик по атмосфері нагнали піснями! Як перед вибухом дикого вогню в престолах";
- "Кінцівка епічна".
Графік наступних серій
Що буде далі з Рейнірою? Почнеться війна? Наступного тижня на нас чекає грандіозний фінал. 10 серія "Дому Дракона" вийде 23 жовтня на HBO Max і 24 жовтня на Megogo.
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