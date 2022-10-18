Останні слова Візеріса та пошуки Ейгона, – чим запам’яталася 9 серія "Дому Дракона"

16 жовтня на HBO Max і 17 жовтня на Megogo вийшов передостанній епізод "Дому Дракона". Редакція Кіно 24 вже переглянула нову серію і готова поділитися враженнями.

Атмосфера 9 серії вийшла доволі напруженою. Після смерті найважливішої людини у серіалі й улюбленого монарха, натовп заповняє вулиці, перш ніж віддати шану королю. Хто стане наступником Візеріса та якими були його останні слова – читайте далі.

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Алісента була поряд з королем, коли він промовив останні слова, що хочете посадити Ейгона на трон. На черговому засіданні ради на чолі з Алісентою з цим усі змирилися, окрім лорда Лаймана Бісбері. Він виявив недовіру до королеви й наголосив на тому, що король цього не міг сказати. Проте, через декілька секунд сер Крістон Коул вдарив його обличчям до стола, після чого він помер. А ще цей момент яскраво показав, як низько "впав" сер Крістон Коул. Глядачі вочевидь цього зовсім не очікували.

Лайман у серіалі "Дім Дракона", 9 серія / Фото HBO

Тепер у підопічних покійного Візеріса виникає одна проблема – вони ніяк не можуть знайти короля. Востаннє Ейгона бачили у Королівській гавані. Брати-близнюки Еррік та Аррік вистежили його, хоч і своєму шляху побилися з Коулем, який став дуже поблажливим до Алісенти.

Брати-близнюки у 9 епізоді "Дому Дракона" / Фото HBO

Насправді Ейгон ніколи не уявляв себе на Залізному троні та не хоче правити. Навіть прагнув втекти на кораблі та озвучував це своєму брату Еймонду. Зокрема й Візеріс ніколи раніше не говорив, що хоче бачити його на престолі. Всі надії були на Рейніру. Проте останнє бажання батька – закон. І Ейгон все-таки стає новим королем.

Ейгон у 9 епізоді "Дому Дракона" став королем / Фото HBO

Є ще один цікавий момент. Коли Ейгона посвячують, з урочистої церемонії втікає Рейніс Веларіон. І наприкінці з’являється в залі на драконі, розганяючи натовп, який прийшов схилити голови перед Ейгоном. Алісент закриває собою нового короля і дивиться Рейніс прямо в очі. Після цього Рейніс на драконі відлітає, аби повідомити Рейніру, що її зведений брат сів на Залізний трон. Кінець 9 серії направду вийшов приголомшливий.

Рейніс у 9 епізоді "Дому Дракона" / Фото HBO

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Відгуки на 9 серію "Дім Дракона"

"Нова серія просто неймовірна, як і серіал в загальному, на жаль не обійтися без героїв, які викликають негативні емоції!";

"Ось 9 серія. Такий топчик по атмосфері нагнали піснями! Як перед вибухом дикого вогню в престолах";

"Кінцівка епічна".

Графік наступних серій

Що буде далі з Рейнірою? Почнеться війна? Наступного тижня на нас чекає грандіозний фінал. 10 серія "Дому Дракона" вийде 23 жовтня на HBO Max і 24 жовтня на Megogo.

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