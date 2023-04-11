Готуйтеся: HBO розпочав зйомки 2 сезону "Дому Дракона" – епічне перше фото

11 квітня 2023 року HBO оголосила про початок знімального процесу 2 сезону приквелу "Гри престолів". Також з’явилося перше фото зі зйомок.

Про це компанія HBO повідомила у своїх соцмережах. Фільмування "Дому Дракона" триває у Великій Британії та Іспанії.

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"Дім Дракона" 2 сезон – зйомки офіційно розпочато

Подробиці сюжету все ще зберігають у таємниці, але відомо, що 2 сезон має вийти влітку 2024 року.

Настав час повертатися до Королівської Гавані. Знімаємо 2 сезон House of the Dragon,

– йдеться у твітері.

Перше фото зі зйомок показує Залізний трон.

Розпочалися зйомки 2 сезону "Дому Дракона" / HBO

Продовження "Дому Дракона" складатиметься з восьми епізодів, що на два менше, ніж у першому сезоні приквела "Гри престолів". А все через те, що HBO обдумує плани щодо для третього сезону.

HBO наразі не розсекречує графік серій продовження. Але представник компанії наголосив, що скорочення кількості серій було обумовлено сюжетом.

Про що, ймовірно, розповідатиме 2 сезон

У продовженні ми побачимо громадянську війну між родиною Алісенти Хайтаєр та Рейніри Таргарієн. Творці раніше говорили про те, що у новому сезоні не буде стрибків часу, проте автори намагатимуться ще докладніше розповісти про Таргарієнів, які залишаю Стару Валірію, втрачаючи контроль над своїми драконами. За словами сценариста Раяна Кондала, у продовженні буде ще більше інтимних сцен та сам сезон буде подібним до середини "Гри престолів".