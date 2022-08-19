"Нависає загроза війни": показали фінальний тизер "Дому Дракона" – чого чекати від серіалу

Українці з нетерпінням чекають на приквел "Гри престолів", який вийде 22 серпня в Україні. Який сюжет "Дому Дракона" та про графік виходу серій – читайте нижче.

Зазначимо, прем'єра серіалу відбудеться 21 серпня о 21 вечора за Північноамериканським східним часом (ET) у США і буде доступний для трансляції на HBO Max. В Україні це буде 4 година ранку 22 серпня.

До речі Цікаві факти і де дивитися найочікуваніший серіал 2022 року "Дім Дракона"

"Дім Дракона" – фінальний тизер та сюжет

Серіал, заснований на "Вогні та крові" Джорджа Мартіна, розгортається за 200 років до подій "Гри престолів" і розповідає історію дому Таргарієнів. Серіал створено спільно Мартіном і Раяном Кондалами, які є співавторами шоу разом із Мігелем Сапочніком, який також є режисером.

Новий тизер під назвою Fire Will Reign починається з голосу Візеріса Таргарієна: "Дорога попереду непевна, але кінець ясний". Візеріс продовжує: "Нас краще захищати… будь-хто, хто наважиться кинути нам виклик". Ролик завершується зловісним попередженням Візеріса: "Нависає загроза війни".

"Дім Дракона" 2022: дивіться фінальний тизер

Акторський склад

Педді Консідайн зіграє разом із Меттом Смітом, Олівією Кук, Еммою Д’Арсі, Стівом Туссеном, Євою Бест, Фаб’єном Франкель, Соноя Мідзуно та Рісом Іфансом.

Графік серій

Нові епізоди 10-серійного сезону дебютуватимуть щотижня в один і той же час, аж до фіналу 23 жовтня.

Епізод 1 – 21 серпня;

Епізод 2 – 28 серпня;

Епізод 3 – 4 вересня;

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня.