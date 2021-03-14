В приквелі "Гри Престолів" не буде жорстоких сцен насилля над жінками

Нині працюють над створенням приквелу "Гри престолів" – "Дім дракона". Одна з акторок проєкту розповіла, що у новому серіалі не будуть наслідувати ідеї оригінальної франшизи про сцени насилля.

Мова йде про екранізацію книги "Полум'я та кров" Джорджа Мартіна. "Дім Дракона" розповідатиме про династію Таргарієнів.

До теми Міла Йовович зіграє у фільмі за розповіддю Джорджа Мартіна, автора "Гри престолів"

Дія нового серіалу розгортатиметься за 300 років до оригінальної картини та розповість, як династія Таргарієнів завоювала Вестерос.

Британська акторка Олівія Кук дала коментар виданню The Telegraph, в якому розповіла деякі деталі стосовно її участі у новому серіалі та висловила чітку позицію щодо теми насилля над жінками. За її словами, творці "Дім Дракона" не ставлять за мету екранізацію беззмістовного насилля.

Мені було б незручно бути частиною того, де присутнє настільки кричуще насильство над жінками без будь-яких на те причин, просто тому, що це дражнить та привертає увагу глядачів. Мені пощастило прочитати сценарій раніше і він сильно відрізняється від декількох перших сезонів ("Гри Престолів" – 24 канал). Я не думаю, що вони були настільки дурні, щоб знімати щось схоже далі,

– заявила Олівія Кук.

Критика "Гри Престолів" за насилля: що відомо?

Перші обговорення глядачів на тему надмірного та беззмістовного насилля над жінками можна було побачити впродовж виходу серіалу "Гра Престолів". А саме після одного з епізодів першого сезону, де Данерис Таргарієн зґвалтували.

Переломним моментом терпіння фанатів став поворот сюжету з Сансою Старк.

Згодом творці серіалу пішли на зустріч фанатам та пообіцяли, що в нових сезонах будуть екранізовані тільки ті сексуальні сцени, які були в книгах Джорджа Мартіна. Але до цього моменту насилля та жорстокі вбивства вже встигли стати візитною карткою "Гри Престолів".

Дата виходу нового серіалу "Дім Дракона" запланована на 2022 рік.