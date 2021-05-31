Disney і Marvel обурило фото поцілунків Тайки Вайтіті з Рітою Орою і Тессою Томпсон

Нещодавно в мережі засвітилося фото 45-річного кінорежисера Тайки Вайтіті зі співачкою Рітою Орою та актрисою Тессою Томпсон. Їх сфотографували папараці, коли вони відпочивали на балконі з обіймами і поцілунками в Сіднеї.

"Це не той образ, який вони хочуть спроєктувати стосовно зі своїх найбільших франшиз", – повідомив інсайдер знімальної групи "Тор: Кохання і Грім".

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Він також додав, що хоч Тайка і має "репутацію знатного гульвіси", проте ці фото перейшли межі дозволеного".