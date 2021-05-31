Disney і Marvel обурило фото поцілунків Тайки Вайтіті з Рітою Орою і Тессою Томпсон

31 травня 2021 , 09:25
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Джерело:

Daily Telegraph

Нещодавно в мережі засвітилося фото 45-річного кінорежисера Тайки Вайтіті зі співачкою Рітою Орою та актрисою Тессою Томпсон. Їх сфотографували папараці, коли вони відпочивали на балконі з обіймами і поцілунками в Сіднеї.

"Це не той образ, який вони хочуть спроєктувати стосовно зі своїх найбільших франшиз", – повідомив інсайдер знімальної групи "Тор: Кохання і Грім".

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Він також додав, що хоч Тайка і має "репутацію знатного гульвіси", проте ці фото перейшли межі дозволеного". 

Що відомо про Тайку Вайтіті

Зараз режисер працює над фільмуванням стрічки "Тор 4". У 2003 році номінований на премію Оскар за короткометражний фільм "Дві машини, одна ніч" та у 2020 році – за фільм "Кролик Джоджо". Також у 2020 році Тайка Вайтіті – лауреат премії Оскар за найкращий адаптований сценарій ("Кролик Джоджо").
Автор: Наталія Гулій