Великі вміння малих зірок: 5 акторів-дітей, які вразили професіоналів своєю вправністю

Актори навчаються своєї майстерності роками. Проте іноді діти, які вперше з'являються на великому знімальному майданчику, можуть вразити своєю вправністю і конкурувати з дорослими акторами у кадрі.

Читайте в матеріалі 24 Каналу, які діти здивували навіть професіоналів своїми навичками на зйомках. Та в якому віці маленькі дебютанти поділились своїм талантом зі світом.

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Діти, які професійно дебютували в кіно

Ебігейл Бреслін – 10 років

Раніше Ебігейл Бреслін, якій було всього лиш 10 років, успішно показала свою професійність у фільмі "Маленька міс Щастя". А на сьогодні вона займає восьме місце в рейтингу найбагатших молодих зірок Голлівуду за версією журналу Forbes.

"Маленька міс Щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

Хейлі Стайнфельд – 14 років

Під час відбору актриси на роль 14-річної Метті Росс, яка в фільмі "Справжня мужність" мстить за смерть батька, творці розглянули 15 тисяч кандидаток. Завершивши пошук, їх вибір зупинився на тоді ще маловідомій Хейлі. Цей вибір виявився вдалим – її дебют вразив усіх, і фільм отримав 10 номінацій на премію Оскар.

"Справжня мужність": дивіться онлайн трейлер фільму

Томас Тургус – 11 років

Одинадцятирічний актор Томас Тургус взяв на себе головну роль у фільмі "Це Англія", де він виконав роль хлопчика, який потрапив у середовище скінхедів.

Зазначають, що він здивував глядачів навіть більше, ніж деякі дорослі актори, вміло висловлюючи емоції через міміку, інтонацію та тембр голосу. Впоравшись зі складнощами цього фільму, він проявився як справжній професіонал.

"Це Англія": дивіться онлайн трейлер фільму

Джастін Генрі – 8 років

У фільмі "Крамер проти Крамера" Джастін грав поряд із видатними акторами, такими як Дастін Хоффман і Меріл Стріп, і його акторська майстерність нічим не поступалася їхній.

Попри свій вік, він вдало передавав реалістичні почуття дитини, що опинилася перед важкими виборами у житті. Навіть імпровізована сцена з морозивом, яка не була включена в сценарій, виявилася в нього досконалою.

"Крамер проти Крамера": дивіться онлайн трейлер фільму

Кірстен Данст – 10 років

Коли Кірстен Данст було лише 10 років, вона здобула славу завдяки ролі дівчинки-вампіра у фільмі "Інтерв'ю з вампіром: Хроніка життя вампіра".

Один із зіркових партнерів маленької акторки, Бред Пітт, попрацювавши з нею, поділився враженнями зі своїми колегами.

Вона – дитина душею, але розумом – 30-річна жінка. Спілкуватися з нею цікавіше, ніж з більшістю дорослих актрис,

– сказав Пітт.

"Інтерв'ю з вампіром: Хроніка життя вампіра": дивіться онлайн трейлер фільму