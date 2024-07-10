5 дітей знаменитостей, які позбулись прізвищ своїх популярних батьків

Бути дитиною знаменитості має як плюси, так і мінуси. З одного боку ти вже популярний і відомий, а з іншого – тобі важко виправдати очікування та прокласти власний шлях до успіху.

Діти деяких голлівудських зірок відмовилися від прізвищ своїх відомих батьків. Хтось лише частково змінив своє ім'я й прізвище, а хтось пішов на кардинальні кроки.

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Сурі Круз – Сурі Ноель

Донька американських акторів Кеті Холмс та Тома Круза Сурі закінчила середню школу та вступила до університету. На випускній церемонії її прізвище засвітилось у програмі не як Круз, а як Ноель – це друге ім’я Кеті Холмс.

Шайло Джолі-Пітт – Шайло Джолі

У свій 18 день народження Шайло Джолі-Пітт подала заяву на те, щоб офіційно вилучити приставку Пітт зі свого прізвища. Крім неї, 15-річна Вів'єн у титрах фільму "Аутсайдери" теж була вказала без прізвища батька. Приставки "Пітт" позбулась і Захара, яка при вступі у товариство Alpha Kappa Alpha представилась як "Захара Марлі Джолі".



Анджеліна Джолі з дітьми (Шайло – крайня зліва) / Фото Getty Images

Малія Обама – Малія Енн

Донька Барака і Мішель Обами у 25 років дебютувала з власним короткометражним фільмом, у якому представилась як Малія Енн. Вочевидь, вона захотіла уникнути упередженості до неї як до доньки президента. Енн – це її друге ім'я.

Таннер Ель Шнайдер – Ель Кінг

Донька коміка Роба Шнайдера та моделі Лондон Кінг змінила ім'я, коли вирішила займатися музикою. Вона підкреслювала, що хоче здобути незалежність, бути самою собою і працювати лише для себе.

Ніколас Коппола – Ніколас Кейдж

Юний Ніколас Кейдж у 80-х роках відмовився від прізвища, яке могло б насправді допомогти йому досягнути успіху. Адже його дядько Френсіс Форд Коппола здобув Оскар. Та Ніколас вирішив, що хоче позбутися асоціацій з відомим родичем.