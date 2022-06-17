"Дивні дива 4": Джеймі Кемпбелл Бовер перетворюється на Векну – надзвичайне відео з гримерки

Творці "Дивних див 4" опублікували відео, в якому актор Джеймі Кемпбелл Бовер, який також грає Першого, перетворюється на головного лиходія Векну.

Людина, яка перетворила Джеймі на Векну – художник-протезист Баррі Говер, відомий своїми роботами у "Грі престолів" та "007: Не час помирати". Дивовижне відео з гримерки з’явилося в інстаграмі проєкту "Дивні дива 4".

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Упродовж четвертого сезону "Дивних див" глядачів змушували вірити, що Джеймі Кемпбелл Бовер, який зіграв Першого, наперсницю Одинадцяти в лабораторії доктора Бреннера, також був бранцем. Але згодом з'ясувалося, що Перший справді був Генрі Крілом, який став жертвою Векни.

Цікаво, що Баррі Говер також робив протезний грим для Девіда Гарбора для ролі Джима Гоппера та Роберта Інглунда для зйомок серіалу "Дивні дива". Цим фрагментом він також поділився на своїй інстаграм-сторінці.

Нещодавно стрімінговий сервіс Netflix опублікував також тизер фінальних епізодів містичного серіалу "Дивні дива".

У тизері можна побачити усіх головних героїв, а якщо прислухатися – чути закадровий голос, який звертається до Одинадцятої: "Це кінець, Одинадцята. Ти звільнила мене. Тепер ти не можеш зупинити це".

"Дивні дива 4": тизер фінальних епізодів

Як відомо, четвертий сезон серіалу розділений на дві частини: перша із сімома епізодами, а також друга, яка складається із двох серій. Цікаво, що перші сім серій "Дивних див 4" встановив рекорд з переглядів серед англомовних серіалів Netflix, адже зібрав 286,79 мільйона годин перегляду.

Прем’єра першої частини відбулася 27 травня, друга вийде 1 липня на Netflix. Фінальна серія сезону триватиме аж 2 години й 30 хвилин!