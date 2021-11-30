"Дивовижна місіс Мейзел": у мережі з'явився тизер четвертого сезону комедійного серіалу

Четвертий сезон ситкому з життя вінтажних стендаперів "Дивовижна місіс Мейзел" отримав перший тизер. Офіційний акаунт серіалу у твітері поділився постером майбутнього сезону.

Продовження "Дивовижної місіс Мейзел" розпочнеться з двох епізодів, які випустять 18 лютого 2022 року. Інші виходитимуть по два щотижня. Загалом у сезон увійде вісім серій.

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Коротко про сюжет продовжження "Дивовижної місіс Мейзел"

Дія четвертого сезону розгорнеться у 1960 році, а сюжет розповість про те, як Міріам Мейзел намагається стати провідною учасницею виступів стендап-коміків. За підтримки свого менеджера Сюзі Майєрсон вона знаходить роботу, де їй дають повну творчу свободу, але після цього починає віддалятися від своїх близьких.

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Де дивитися

"Дивовижна місіс Мейзел" виходить в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime Video з 2017 року. Серіал отримав високі оцінки критиків, а також виграв 20 премій "Еммі" та три "Золоті глобуси", у тому числі в номінації "Краща комедія".

На даний момент відомо, що серіал продовжено на п'ятий сезон, зйомки якого розпочнуться у лютому наступного року.



Постер серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" / Фото @MaiselTV