"Дивовижна місіс Мейзел" повертається: дивіться перші кадри довгоочікуваного 4 сезону

Amazon Studios поділилася першими кадрами з довгоочікуваного четвертого сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел". Коли прем’єра – поки не повідомляється.

В останніх серіях 3 сезону Міріам Мейзел втратила співпрацю з легендарним співаком Шаєм Болдвіном. Тому у нових епізодах глядачі побачать, як головна героїня буде переживати скасування її великого турне.

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У центрі подій четвертого сезону постане Міріам – на перший погляд, звичайна американка, яка виховувалась у єврейських традиціях. Вона має 2 маленьких дітей та підтримує дружні стосунки з колишнім чоловіком Джоелем. Шкодувати через розрив Міріам не має наміру, адже саме він допоміг їй розпочати кар'єру гумористки. Головна героїня виступає зі стендапами у клубі, доводячи до сліз навіть вибагливу публіку.

Водночас Джоел таки відкрив свій бар, відтак у ЗМІ припускають, що Міріам може виступати у його клубі, допомагаючи таким чином і йому, і собі. Вирішуватиме пара і спірні питання щодо освіти та виховання їхніх дітей, що може ще більше зблизити їх. Та наразі автори 4 сезону "Дивовижної місіс Мейзел" не коментують припущень і тримають у таємниці деталі майбутніх серій.

"Дивовижна місіс Мейзел" 4 сезон: перші офіційні кадри з серіалу



Кадр з 4 сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" / Фото з твітеру Amazon Studios



Кадр з 4 сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" / Фото з твітеру Amazon Studios

Актори "Дивовижна місіс Мейзел" 4 сезон: