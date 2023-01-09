Спільне з "Грою престолів" та роман Пратчетта: цікаві факти про "Дивовижного Моріса"

На початку Нового року в кінотеатрах України стартував показ сімейної анімаційної комедії "Дивовижний Моріс". Дізнайтеся, хто написав історію про рудого кота Моріса, які завдання ставили перед собою режисери, та хто з зірок світового кіно озвучив фільм на Кіно 24!

Нова анімація – екранізація роману "Дивовижний Моріс та його вчені гризуни" відомого британського письменника-фантаста Террі Пратчетта, це його двадцять восьма книга з серії "Плаский світ". Твір був опублікований у 2001 році, за нього письменник отримав престижну Медаль Карнегі. Згодом роман став справжнім бестселером, його переклали на більш ніж 20 мов – українську зокрема. До речі, Пратчетта вважають найбільш популярним британським автором 1990-х років, з-під його пера вийшло сім десятків книг, загальним тиражем більш ніж 80 мільйонів.

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Літературний "тато" кота Моріса

Коли будете дивитися фентезі "Дивовижний Моріс" – зверніть увагу на кабінет керівника: там є бюст Террі Пратчетта – якраз на ньому й сидить кіт Моріс. Цим кадром команда фільму продемонструвала свою шану творцю історії.

Кадр з "Дивовижного Моріса" / Пресслужба мультфільму

І пандемія – в тему

Деякі твори Пратчетта почали екранізувати ще в 1990-х, але його проза вважалась доволі ексцентричною і важкою. Однак вже у 2000-х роках вийшли успішні стрічки за його романами: фільми "Санта Хрякус" та "Колір магії".

А нещодавні серіали "Варта" та "Добрі передвісники" остаточно довели, що тексти британського фантаста треба екранізувати, у світі на них – шалений попит.

Робота над анімацією "Дивовижний Моріс" розпочалася у жовтні 2019 року в британському Шеффілді та німецькому Гамбурзі. Ні відстань, ні навіть пандемія не зашкодила роботі команди: аніматори перейшли на віддалений графік. Автори пишаються тим, що мультфільм був готовий вчасно, працівники не простоювали жодного дня.

Кадр з "Дивовижного Моріса" / Пресслужба мультфільму

Як зберегти Моріса

Режисерами анімаційного фентезі про рудого кота Моріса виступили Тобі Хенкель та Флоріан Вестерман. В інтерв’ю британському The Guardian Хенкель зазначив, що вони намагалися зберегти дух світів письменника:

Террі Пратчетт – унікальний автор із впізнаваним гумором та своїм голосом у світі літератури… Нам було дуже важливо зберегти цю унікальність і унікальність самого Моріса – персонажа не просто харизматичного, а й багато в чому повчального, що створило ідеальний баланс між дитячою та дорослою розвагою, тому "Дивовижний Моріс" і вийшов ідеальною сімейною розвагою.

Кадр з "Дивовижного Моріса" / Пресслужба мультфільму

Якщо сценарист – фанат Пратчетта

Відомий американський сценарист Террі Россіо взявся адаптувати роман для кіно. До того ж Россіо виявився справжнім шанувальником Пратчетта і підійшов до оригінального тексту з особливою повагою.

До речі, саме Террі Россіо створив сценарії до відомих проєктів, серед яких "Пірати Карибського моря", "Шрек", "Маска Зорро", "Скарб нації" та інші, за що був неодноразово номінований на премію Оскар.

Кадр з "Дивовижного Моріса" / Пресслужба мультфільму

До чого тут доктор Хаус та Мати Драконів

Що спільного у серіалів "Доктор Хаус", "Гра престолів" з новою анімацією "Дивовижний Моріс"? Звісно, зірки, які грали головні ролі в культових телешоу, а потім подарували свої голоси героям мультфільму.

Рудий кіт зі схильністю до афер заговорив голосом головного героя "Доктора Хауса" та "Дживса та Вустера" – актора Г’ю Лорі. А дівчинку Малісію озвучила сама Дейенеріс Штормонароджена – зірка британського кіно Емілія Кларк.

Також свої голоси подарували персонажам такі відомі актори як Девід Теннант, Джемма Артертон, Г'ю Бонневілль, Хімеш Патель та інші. До речі, Девід Теннант озвучував свого персонажа на ім’я Небезпечні боби й в радіоадаптації історії про кота Моріса.

Кадр з "Дивовижного Моріса" / Пресслужба мультфільму

Секрети українського дубляжу

В українській версії персонажі мультфільму заговорили голосами відомих акторів та блогерів: Анни Трінчер, Тетяни Парфільєвої, Євгена Таллера, Анастасії Єлісєєвої, Богдана Шелудяка, Вікторії Маремухи та Івана Кришталя.

Робота над дубляжем проходила весело та креативно! Женя Таллер та Настя Єлісєєва – близькі друзі ще зі студентських часів, відомий творчий тандем – вони разом вели багато гумористичних проєктів. А от Таня Парфільєва та Ваня Кришталь – сімейна пара, вони вважають себе рівноправними партнерами не тільки в бізнесі, але й у творчості та житті.

Одну з головних героїнь – мишку Персики – дублювала акторка та співачка Анна Трінчер.

Мені пощастило, бо моя героїня Персики – дуже мила, вона сильно відрізняється від усіх інших. Вона – усією душею за справедливість, і в цьому ми з нею схожі. А ще вона дуже наївна, і аж занадто вірить в людей, що їй заважає і призводить до розчарувань. І ці риси резонували, бо і я – така сама: до останнього вірю в людей, поки людина не доведе протилежне і не зробить капость. Тому мені дублювати Персики було дуже комфортно. Взагалі, обожнюю анімацію – бо ці легкі, милі та повчальні історії життя розвантажують мозок і залишають приємні відчуття,

– розповіла про роботу над анімацією Анна Трінчер.

"Дивовижний Моріс": дивіться трейлер анімаційної комедії