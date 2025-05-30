"Диявол носить Prada" отримає продовження: 4 факти, які треба знати про сиквел хітового фільму

Навесні 2026 року вийде друга частина знаменитого фільму "Диявол носить Prada". Над стрічкою вже активно працюють, а сценарій розробить та сама сценаристка, яка писала оригінальний фільм.

Офіційно підтверджено, що друга частина фільму вийде на екрани. У матеріалі Кіно 24 зібрано все, що наразі відомо про продовження фільму "Диявол носить Prada".

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Оригінальний фільм, заснований на однойменній книжці, розповідає про Енді Сакс (Енн Гетевей), випускницю коледжу, яка прагне кар'єри в журналістиці. Енді влаштовується асистенткою до Міранди Прістлі (Меріл Стріп), головної редакторки журналу високої моди.

Протягом усього фільму Енді намагається виконувати вимоги своєї роботи, зберігаючи при цьому стосунки зі своїм хлопцем та колегами, Емілі (Блант) та Найджелом (Стенлі Туччі). Цей фільм зібрав 326 мільйонів доларів у світовому прокаті, він високо оцінений критиками й приніс Стріп 14-ту номінацію на премію "Оскар".

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Про що розповідатиме новий фільм

У центрі сюжету знову буде Міранда Прістлі. Цього разу вона намагатиметься продовжувати будувати кар'єру на тлі занепаду видавництв журналів. Вона протистоятиме персонажці Емілі Блант, яка буде впливовою керівницею групи рекламних компаній, послуг яких потребує Прістлі.

Міранда Прістлі / Фото Twentieth Century Fox

Фільм може включати деякі моменти з сюжету книжки "Помста носить Prada: Диявол повертається", що вийшла у 2013 році як продовження оригінальної історії. У ній події відбуваються через 10 років, де Енді та Емілі об'єднуються як редакторки журналів.

Хто буде в акторському складі

Перші деталі ймовірного сюжету свідчать про те, що до своїх ролей повернеться Меріл Стріп та Емілі Блант. Проте офіційної інформації про це наразі не було. Переговори про повернення у фільм також веде Стенлі Туччі, який зіграв Найджела.



Персонажі Енн Гетевей і Стенлі Туччі / Фото Twentieth Century Fox

До створення фільму можуть повернутися і режисер Девід Франкель, і продюсерка Венді Файнерман.

Що про продовження думають актори

Меріл Стріп та Емілі Блант з позитивом згадували час, коли вони працювали над оригінальним фільмом. Але не всі так тепло висловлювалися про його продовження. Зокрема, у квітні 2024 року Енн Гетевей зізналась, що "не покладає великих надій" на другу частину. Раніше вона заявляла, що не думає, що продовження взагалі можливе.

Коли вийде "Диявол носить Prada 2"

Продовження хітового модного фільму вийде в кінотеатрах 1 травня 2026 року.