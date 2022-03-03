"Дійте рішуче": Естонія закликала бойкотувати російські та білоруські фільми

Кіноіндустрія Естонії закликає уряд заборонити виробництво та розповсюдження фільмів з Росії та Білорусі, а також призупинити співпрацю у сфері кіно та культури.

Так триватиме доти, доки Путін не забере окупантів з України, а подальша ситуація не задовольнить міжнародну спільноту.

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Естонія закликала бойкотувати російські та білоруські фільми

У своїй заяві кінематографісти Естонії зазначили, що чудово розуміють становище їхніх колег у Росії та Білорусі, яке буде помітно важчим в умовах міжнародного бойкоту.

Ми звертаємося до вас, російські та білоруські друзі та кінематографісти. Зберіть всю свою силу та креативність і дійте рішуче проти нелюдських дій ваших лідерів! Ми закликаємо вас взяти на себе колективну відповідальність за долі ваших країн та народів,

– представники кіноіндустрії Естонії.

А також вони доповнили, що підтримують усіх кінематографістів Росії та Білорусі, які виступають проти режиму Путіна і Лукашенко.

Головні тези із заяви естонців про заклик до бойкоту російських та білоруських фільмів

Ми знаходимося в тісному контакті з нашими колегами та вітаємо потужне звернення білоруських кінематографістів, які "рішуче засуджують військову агресію Росії проти України" та висловлюють "обурення тим, що агресор використовує їхню територію для запуску смертоносних ракет проти України".

Героїчні люди України, друзі та кінематографісти! Ваша мужня боротьба проти цього зла як нації вже є феноменальною. Ця тривала окупація і війна вже змінили хід історії та в останні дні вразили серце і душу вільного світу до неймовірних меж.

Естонська кіноспільнота вітає наших українських друзів! Ми вітаємо всіх вас, хто бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Європи. Слава Україні! Героям слава!

Естонська кіноіндустрія робить все можливе, щоб допомогти українським біженцям знайти роботу та житло. Це критичний час для допомоги Україні.

Важливо. Ми просимо всіх естонських кінематографістів підписати петицію Української кіноакадемії про оголошення бойкоту російському кінематографу за посиланням.

Цей заклик естонських кінематографістів до бойкоту відповідає аналогічним рішенням, прийнятим низкою країн, міжнародними організаціями, кіностудіями США та BBC.

Цікаво, що декларацію підписали:

Estonian Filmmakers’ Association

Estonian Film Institute

Estonian Screenwriters’ Guild

Estonian Film Directors’ Guild

Estonian Documentary Guild

Estonian Society of Cinematographers ESC

Estonian Film Industry Cluster

Estonian National Film Producers Union

Association of Estonian Film Producers

Baltic Film, Media and Arts School/Tallinn University

Department of Animation/Estonian Academy of Arts

Estonian Animation Association

Estonian Film Journalists’ Association

Estonian Association of Audiovisual Authors

Tallinn Black Nights Film Festival

Cinema Artis/Tallinnfilm OÜ

Cinema Tartu Elektriteater

Cinema Sõprus

Cinema Võrgukuur

Estonian Film Museum/Estonian History Museum

The Association of Professional Actors of Estonia

Film Archive of the National Archives of Estonia

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