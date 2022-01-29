Дізнатись все крізь призму кіно: 3 фільми до Дня пам'яті героїв Крут

Понад століття тому, 29 січня 1918 року, українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність та героїзм. У День пам'яті героям Крут ми склали кінодобірку, аби кожен зміг дізнатись все про цю відважну та сумну сторінку української історії.

Аби ще краще зрозуміти події 29 січня 1918 року, пропонуємо вам переглянути запропоновані нижче фільми, які перенесуть вас у той складний час та покажуть найдраматичніші події минулого нашої країни. А також відкриють досі невідомі факти про славетних українців, які змінили історію країни.

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29 січня 1918 – бій під Крутами:

Бій під Крутами у кінематографі

"Україна: забута історія. Крути: молода кров"

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"Україна: забута історія" – це документальний серіал про історію України, ведучим цього серіалу був Андрій Романіді, а сценаристом проєкту – Ірина Чмола. Серіал складається з 15 серій, де кожна розповідає про найгучніші події української історії за допомогою майстерної реконструкції та цікавих коментарів відомих українських політологів, істориків, культурологів, журналістів і багатьох інших експертів. Цей проєкт випускав телеканал "Мега" впродовж 2012 – 2013 років. Перша серія серіалу присвячена битві під Крутами.

Крути: молода кров: дивитися онлайн

"Герої України. Крути. Перша Незалежність"

Така історична подія, як бій під Крутами, породила чимало міфів, легенд, домислів різноманітного спрямування, і через це справжні історичні факти бою почали забуватись. То ж якими були події насправді? Про це розкажуть історики у фільмі "Герої України. Крути. Перша Незалежність". Цю кінострічку було створено до 96-ї річниці героїчного бою на станції Крути. У зйомках кінострічки взяли участь Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, а також до зйомок долучились народні артисти України Наталія Сумська, Ніна Матвієнко, Василь Баша. Документальний фільм побачив світ у 2014 році.

Герої України. Крути. Перша Незалежність: дивитися онлайн

Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників

"Крути 1918"

Цей український історичний фільм-екшн вийшов у прокат у 2019 році. Режисером стрічки є Олексій Шапарєв. Цей фільм отримав неоднозначні відгуки: для когось стрічка стала вершиною українського кінематографа, а хтось зовсім не оцінив побаченого. Для кращого розуміння цієї кінокартини необхідно дослідити спершу історичну складову. Це допоможе повноцінно уявити тодішні події 1918 року.

"Крути 1918": дивитися онлайн трейлер

Автор: Ірина Кріксон