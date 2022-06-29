Для допомоги тваринам: UAnimals розігрує справжній автограф Леонардо Ді Капріо

Українська зоозахисна організація UAnimals розігрує автентичний автограф Леонардо Ді Капріо. Компанія запустила таку акцію в підтримку тварин, які постраждали від війни.

Щоб отримали справжній автограф легендарного Леонардо Ді Капріо, потрібно просто задонатити 300 гривень UAnimals. Організація проведе розіграш серед учасників, а гроші підуть на порятунок тварин, які постраждали від війни.

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UAnimals розігрує справжній автограф Леонардо Ді Капріо

Як повідомила UAnimals, Леонардо Ді Капріо багато років переймається захистом тварин, що знаходяться під загрозою зникнення. Окрім цього, Лео на світовому рівні підіймає питання глобального потепління, збереження дикої природи та морських екосистем.

То як отримати справжній автограф легендарного актора?

Умови такі:

Ви робите донейт від 300 гривень;

Вже 1 липня за допомогою рандомайзера випадковим чином оберуть переможця.

Для розіграшу автентичний автограф із власної колекції UAnimals передав американський колекціонер Алекс Крилов, який багато років займається колекціонуванням сертифікованих автографів світових знаменитостей, – зазначила UAnimals.

Підпис пройшов спеціальну експертизу, має відповідний сертифікат і довічну гарантію компанії World Memorabilia, тож за його справжність можна не перейматися,

– продовжила організація.



Леонардо Ді Капріо / Фото з фейсбуку UAnimals

Нагадаємо, на другий місяць війни Леонардо Ді Капріо на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднив світлини жертв війни в Україні та закликав усіх небайдужих допомагати українцям.

Жертви війни в Україні втратили все: від своїх близьких до основних матеріалів для виживання. Гуманітарні організації, такі як @SavetheChildren @careorg @IRC і @refugees, працюють на місцях, присвячуючи свій персонал і ресурси для підтримки сімей і невинних людей,

– сказав Ді Капріо.

У своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну.