Для української армії: скільки мільйонів доларів пожертвував оскароносний Леонардо Ді Капріо

Світові кінозірки продовжують фінансово підтримувати Україну у загарбницькій російсько-українській війні. Скільки пожертвував ЗСУ легендарний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо – читайте на Кіно 24.

Леонардо Ді Капріо підтримав Україну

Оскароносний Леонардо Ді Капріо, який нещодавно зіграв у комедії "Не дивіться вгору", фінансово підтримав українську армію. Він пожертвував 10 мільйонів доларів.

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Відомо, що актор має українське коріння. Бабуся Леонардо Ді Капріо Олена Смірнова колись жила в Одесі. Цікаво також, що кінозірка є послом доброї волі ООН з 2014 року і нерідко порушує питання насамперед проблем клімату. Організаціям, які є відповідальними за екологію, він вже пожертвував понад 13 мільйонів доларів.

Зауважимо, про пожертву Ді Капріо ЗСУ повідомляють іноземні ЗМІ. Але сам актор про фінансову підтримку Україні поки що публічно не заявляв.

Голлівудські зірки допомагають військовим

Так, у боротьбі проти агресора та на допомогу біженцям жертвують тисячі та мільйони доларів світові зірки. Зокрема, американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік і актор Ештон Кутчер пожертвували 3 мільйони доларів.

Свої пожертви також нещодавно зробили Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі – вони теж організували збір коштів на потреби українців. А тим, хто надсилатиме кошти, будуть подвоювати суму власними грошима.

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