Де зараз перебуває зірка серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лалєнков і як він виглядає

Український актор Дмитро Лалєнков народився на Донбасі. Він знімався у багатьох фільмах, проте найбільш відомий за серіалом "Леся+Рома", в якому також зіграла Ірма Вітовська.

57-річний Дмитро Лаленков був одружений з актрисою Оленою Стефанською та має двох синів – Микиту та Іллю. Більше про актора та його позицію щодо війни в Україні – читайте далі.

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Де зараз перебуває Дмитро Лалєнков і як він виглядає

Дмитро Лалєнков не дуже активний в інфопросторі, він мало розповідає про своє особисте життя, а після повномасштабного вторгнення росіян не одразу засудив їхні злочинні дії. У соцмережах актор продовжує спілкуватися російською мовою.

Спершу в Лалєнкова на сторінці з’явився допис з прапорами України та Росії, але згодом він його видалив. Його колега Ірма Вітовська зазначила, що, хоч їхні шляхи нині розійшлися, Лалєнков не є ворогом України.

Це його філософія, його світогляд. Він не є ворогом України ні в якому разі. Просто в нього отакий погляд на релігію. Я хочу залишити це тільки в теплих і добрих стосунках. Я не маю права його перевиховувати, я і не хочу цього робити. Людина вже в тому віці, коли вона вже визначилася,

– сказала Ірма Вітовська в інтерв’ю для ютуб-каналу "Української правди".

"Він блискучий актор і він практикує власну професію. Це його особиста справа. Я знаю, що він там (на Донбасі – 24 Канал) допомагав на початку вторгнення, вивозив людей", – доповнила Ірма.

Дмитро Лалєнков / Фото з інстаграму актора

Рік тому актор писав у соцмережах, що росіяни зомбовані пропагандою: "Їм тридцять років казали, що вони обрані й що все довкола насправді їм належить. Вони щиро у цьому впевнені".

Сьогодні він називає росіян тваринами: "Кожна тварина, що ступила на нашу землю! Кожен нелюд, який з усмішкою випустив снаряд по нашій батьківщині, що страждає, дочекається свого страшного, неймовірного кінця і зникне з моторошним криком страху та болю!".

Де зараз перебуває актор – невідомо. Втім, нещодавно публікував фото з Києва.

Дмитро Лалєнков / Фото з інстаграму актора