Український актор Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар і звернувся до українців

Український актор та військовий Дмитро Лінартович, який боронив Україну у Соледарі, отримав важке поранення. Його одразу ж евакуювали до госпіталю.

Попри важке поранення, український актор звернувся до українців. Він наголосив, що нас ніколи не зламати.

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На оприлюднених кадрах голова актора перемотана бинтом, а на правому оці – тампонада. Відомо, що Дмитро Лінартович отримав контузію та важке поранення у боях за Соледар. Більше інформації про його стан, на жаль, немає.

Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні!,

– наголосив він.

Український актор Лінартович отримав важке поранення: дивіться відео

Фільмографія Лінартовича

Перша велика роль Дмитра Лінартовича була у фільмі 2002 року "Невелика подорож на великій каруселі" режисера Михайла Іллєнка. Рівно за 10 років вийшов другий фільм за його участю – "Той, хто пройшов крізь вогонь", головна роль – Іван Додока.

Цікаво, що Лінартович зіграв у біографічній драмі воєнного пілота родом з Полтавщини. Прототипом Івана Додока став реальний український пілот Іван Доценко. За фільмом, після війни герой Лінартовича потрапляє до Канади, де неочікувано для себе стає вождем індіанського племені.

Що зараз відбувається у Соледарі

Як зазначив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, у Соледарі зараз тривають жорсткі бої, але контроль за містом Сили оборони не втратили.

Штурм "вагнерівців" триває вже десять днів поспіль. Змінилось за цей час лише те, що Пригожин відправив сюди своїх найкращих "фахівців", штурмових груп стало більше, і за першою хвилею зеків-смертників в другій та третій хвилі відтепер на українців кидають найбільш підготовлені сили найманців,

– розповів Цаплієнко.

Він додав, що у цьому пеклі перемелюються основні професійні сили "вагнерівців". Вони зазнають шалені втрати. Буквально йдуть по трупах своїх загиблих співслужбовців. За його словами, присутність ворога в деяких районах міста поки не означає, що вони його контролюють.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що втрат серед російських окупантів дуже багато. Вони буквально лежать під ногами наших захисників. 9 січня Міноборони України оголосило, що Росія провела перегрупування, змінила тактику та почала новий потужний штурм на Соледар.