До 50-річчя фільму: що показали у спеціальному трейлері "Хрещеного батька"

Студія Paramount Pictures показала спеціальний трейлер до 50-річчя легендарного фільму "Хрещений батько" 1972 року. У ньому повідомляють, що перезапуск картини вийде у деяких кінотеатрах Dolby Cinema та AMC 24 лютого 2022 року у США.

Цікаво, що "Хрещеного батька" часто називають "найкращим фільмом усіх часів", який потрапив до незліченної кількості рейтингових списків. Картина отримала три Оскара у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий сценарій" та "Найкраща чоловіча роль".

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22 березня вся трилогія також вперше вийде у 4К, хоча разом із нею буде нова режисерська версія "Хрещеного батька 3". Френсіс Форд Коппола зробив інший початок та закінчення фільму, а також додав музичні сцени й епізоди, яких глядачі ще не бачили. Каппола заявив, що ця версія буде ближчою до його початкового задуму, який у 1990 році коригували представники Paramount Pictures.

Майже 1000 годин режисер займався корекцією кольору. Крім того, 4000 годин пішло на усунення плям та розривів.

Я дуже пишаюся "Хрещеним батьком",

– заявив режисер.

У трейлері показали класичні сцени фільму за участю Марлона Брандо, Аль Пачіно, Джеймса Каана, Даяна Кітона, Роберта Дюваля і Талії Шайр. Трилогія заснована на книгах Маріо П'юзо.

"Хрещений батько" 2022: дивіться спеціальний трейдер до 50-річчя