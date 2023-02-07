До Києва приїхав Мішель Азанавічус, який передав 125 тисяч євро у Фундацію Олени Зеленської

Французький режисер та лауреат Оскара Мішель Азанавічус прибув до Києва 7 лютого. Наразі невідомо про мету його візиту.

Однак, раніше Азанавічус зробив внесок у розмірі 125 тисяч євро (приблизно 4,8 мільйона гривень) у Фундацію Олени Зеленської. Кошти спрямують на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку частково знищили та розграбували російські військові.

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Кошти для міста Ізюм Мішель Хазанавічус передав завдяки внескам небайдужих людей, які купували лоти знаменитостей на його благодійному аукціоні. До прикладу, Том Хенкс віддав друкарську машинку зі своєї особистої колекції, Катрін Денев – власну косметичку, Ален Делон – фотографію з кінофільму "Басейн", надруковану на дереві, Наталі Портман – кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом. А музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk виставив на аукціон шолом робота з фільму Daft Punk's Electroma.

Загалом під час проведення аукціону вдалося зібрати 250 тисяч євро. Половину коштів Хазанавічус віддав ініціативі Зеленського UNITED24, а іншу – його дружині Олені Зеленській у благодійний фонд. Як підкреслив Мішель Хазанавічус, Франція та весь світ має почути історії про Україну та її громадян.

Мішель Азанавічус прибув до Києва

Українці помітили володаря Оскара на залізничному вокзалі у Києві. Супроводжувала знаменитість українська громадська діячка, піарниця, маркетологиня, журналістка Ярослава Гресь. Вона ж ініціювала запуск фандрейзингової платформи UNITED24.

Мішель Азанавічус, режисер фільму "Артист", володар премії Оскар, прибув до Києва,

– написали у телеграм-каналі UNITED24.

З якою метою візиту приїхав Азанавічус – поки невідомо, але, можливо, він має на меті зустрітися із Зеленським.



Мішель Азанавічус у Києві / Фото з телеграму UNITED24

Нагадаємо, за майже 12 місяців цинічної війни багато світових акторів, режисерів, сценаристів та продюсерів висловили солідарність з українським народом. Чимало з них також приїжджали до України, попри повітряну тривогу та реальну небезпеку для життя. Серед них: Бо Віллімон, Керрі Фукунага, Шон Пенн, Лієв Шрайбер, Анджеліна Джолі, Бен Стіллер, Джессіка Честейн, Жан-Клод Ван Дамм та Девід Леттерман.